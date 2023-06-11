Re: Болеют дети, ломаются фильтры... - Жалобы на качество...

Отправлено: - 15:36

Сдается мне, что этим якобы бойлером воду с колонки поямо носят.

И да, если вдруг этот бойлер подключают, это явное наружение закона по пожарной части.

Надо сразу увидев такое разгильдяйство, по другому никак, сообщить о нарушителе и заставить его демонтировать данное электрооборудование, которое дает течь со всех сторон.