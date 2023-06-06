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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4904
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 12:30
#8401
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7696
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 13:29
#8402
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1925
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 19:36
#8403
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Виктор, с Днём Рождения!
Желаю крепкого здоровья и долгих, но счастливых лет жизни! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26292
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 23:19
#8404
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Ну..
За тебя!

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25924
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 23:37
#8405
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Спасибо, всем. За поздравление... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26292
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.23 - 23:40
#8406
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Ты у меня высветился в однокашках, хотя я туда не заходу почти, сообщения идут автоматом.
Но у меня там неправдашная днюха, я его меняю перед самим днем, почему то не люблю, когда поздравляют..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7696
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.23 - 13:26
#8407
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7696
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.23 - 13:28
#8408
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----'Это моя деревенька
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25924
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.06.23 - 13:53
#8409
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Цитата:
Гога:
-'Это моя деревенька

Никто мне не пишет... :-x
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3152
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.06.23 - 14:03
#8410
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Цитата:
drakon:
Никто мне не пишет...

Мысли огнедышащего после дня рождения:

free picture library
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25924
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.06.23 - 14:18
#8411
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Вчера внучка - приезжала.
Все нажеланные деньги,
ей - подарил... :lol: :-P
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