За переименование сельского округа в районе Б. Майлина проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата

Отправлено: - 07:36

и хорошо! и само звучит с улыбкой, и рифмуется опять же. и вообще я за переименования, ну шоб когнитивного диссонанса не возникало у меня.