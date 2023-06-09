Мусульмане Костаная провели обряд Тасаттык, чтобы дожди пришли в регион
Отправлено: 09.06.23 - 22:12
Обряд Тасаттык провели в парке 25-летия независимости. Верующие молились с просьбой о дожде во время засухи. Резать корову во время мероприятия не стали. В парк приезжал и аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Читать новость
А ведь арабы живущие в Аравийской пустыне и не знают, как сделать так чтобы каждый день в пустыне дождь шёл! Надо всего-то каждый день тасаттык устраивать и корову резать. И тогда жили бы они не пустыне, а в джунглях!.
В религии и молитвах есть второе, неочевидное, дно. Это и единение людей, и прислушивание каждого из них к себе - пусть объективно эти ритуалы не имеют никакой силы, но после этой молитвы каждый из них станет немного добрее и терпимее, если есть хоть кроха веры в то что дождя нет из-за их грехов. Каждая молитва - своего рода медитация, которая способствует концентрации мыслей на чем-то одном и "разгрузке" мозга от житейских проблем. Кроме того - эти люди собрались, пожертвовав личным временем, чтобы был дождь ВСЕМ. Да, объективно это ничего не меняет, но у многих ли будет такая готовность? И можно быть уверенным что бОльшая часть из них и реально могут помочь при каком-то несчастье или беде. Не стоит их осуждать - они совершенно ничего плохого не сделали.
кстати да. у меня вопрос, что за претензии такие к этому животному? то она должна своим присутствием мгновенно улучшить качество построенного жилья, то вот теперь за дождь отвечать. но ежели она такая всемогущая, может её пользуют не рационально. может не резать её надо а в президенты. мне вот эти, как их там, родственники говорили - "...чтобы пошёл дождь нужно петуха искупать..." - там ещё с цветностью у того петуха что-то такое этакое должно быть. ахинея, разумеется, такая же, но! во-первых смерти предаются разве что блохи живущие в перьях купаемого. прочие же участники мероприятия живы, а один, помимо того, вымыт и возможно тем даже доволен. вот это действительно безобидное времяпрепровождение, а не это ваше - "...резать надо"
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