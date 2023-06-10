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≡ За переименование сельского округа в районе Б. Майлина проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46951
За переименование сельского округа в районе Б. Майлина проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата
Отправлено: 10.06.23 - 10:29
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Местные жители просят вернуть сельскому округу Набережное и с. Елизаветинка исконное название - "Байшуақ". Старожилы уверяют, что в дореволюционное время поселение носило имя его основателя, Байшуака здесь уважали и посчитали.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
309
Re: За переименование сельского округа в районе Б. Майлина...
Отправлено: 10.06.23 - 10:29
#1
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Цитата:
жители села были переселены во вновь образованное село Елизаветинка, названного именем старейшей жительницы села Елизаветы.
Так получается исконное название села всетаки Елизаветинка. А старое село байшуак по картомарами находится.....
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25919
Re: За переименование сельского округа в районе Б. Майлина...
Отправлено: 10.06.23 - 10:51
#2
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Цитата:

дать селу и сельскому округу название Байшуақ.

О, Боже... :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3024
За переименование сельского округа в районе Б. Майлина проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата
Отправлено: 10.06.23 - 11:19
#3
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Ну, всё! Главное, что переименовали! Теперь в Байшуаке жизнь забьет ключом! Как в ЗатобЫловке сразу вырастут небоскрёбы! И будет тут Лас-Вегас!.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3151
За переименование сельского округа в районе Б. Майлина проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата
Отправлено: 10.06.23 - 11:20
#4
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Цитата:
drakon:
О, Боже...


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26287
Re: За переименование сельского округа в районе Б. Майлина...
Отправлено: 10.06.23 - 13:17
#5
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Ну раз сами жители начали переименовывать, то молодцы, ниче не скажешь..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1752
Re: За переименование сельского округа в районе Б. Майлина...
Отправлено: 10.06.23 - 22:38
#6
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Байшуак под водой, при чём Елизаветинка?Кто-то из голосовавших пытался хоть вникнуть в историю вопроса?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9290
За переименование сельского округа в районе Б. Майлина проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата
Отправлено: 10.06.23 - 22:44
#7
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Цитата:
КГСПС:
Кто-то из голосовавших пытался хоть вникнуть в историю вопроса?

Цели такой не было наверное. Цель - деколонизировать название.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
56
За переименование сельского округа в районе Б. Майлина проголосовали депутаты Костанайского областного маслихата
Отправлено: 11.06.23 - 07:36
#8
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и хорошо! и само звучит с улыбкой, и рифмуется опять же. и вообще я за переименования, ну шоб когнитивного диссонанса не возникало у меня.
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