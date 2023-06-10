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ЕВРОВОРЫ!Украинская беженка со слезами на глазах рассказала, как у неё отняли ребёнка. По её словам, "Европа ворует детей", но все об этом молчат. В том числе и украинские власти. Жительница Харькова, уехавшая в Европу из-за спецоперации на Украине, пожаловалась на то, что местные власти отняли у неё ребёнка и определили его в приют Святого Бенедикта, который находится под покровительством Ватикана."Ребёнок сидит за решёткой",- плачет женщина. Отметим, что дети беженцев, которых отбирают у родителей, обычно попадают или в католический приют, или в чужую семью. При этом семья вполне может оказаться однополой, поскольку в Европе это считается модным и прогрессивным.Украинские же власти не предпринимают никаких действий, чтобы помочь своим гражданам, поскольку не хотят ссориться с Европой, которая финансирует ВСУ. Западная система опеки отличается особой мнительностью. Детей часто изымают из семей из-за того, что учительница в школе заметила синяк на руке ребёнка (который тот мог получить, гуляя на улице) или сонливость.