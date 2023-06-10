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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 17:53
#6256
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"Читаем самые свежие сведения с поля боя. Настроение хорошее. Всё будет Украина", - МалярМаляр, намекнула, что впереди что-то хорошее🤞🏼 Ожидаем🇺🇦
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 19:13
#6257
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неуч даже не знает как выглядит свастика :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9288
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 22:20
#6258
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БЕС ПОПУТАЛ!
Украинский телеканал опозорился, выдав кадры МЧС России за собственныеУкраинский телеканал "Рада" по ошибке показал кадры спасения жителей Херсонской области сотрудниками МЧС России, сообщило издание Страна.ua.Инцидент произошел накануне во время телемарафона. Украинский медиаэксперт Владислав Матяш подтвердил, что видеоматериал попал в эфир, заявив, что причастных к этому сотрудников телеканала уволят.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9288
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 22:25
#6259
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"БЛАГОДАРНЫЕ" ПОТОМ... ПОДОНКИ
В Запорожье коммунальщики демонтировали бюст советскому маршалу Василию Чуйкову, находившийся в одном из скверов Бородинского микрорайона
«Всему советскому и русскому не место в Запорожье. Памятники, прославляющие тоталитарных деятелей, убийц и фашистов, советских прихвостней и прочий человеческий хлам должны давно отправиться на свалку истории», — сообщил в соцсетях директор департамента муниципального управления Виталий Лысенко.

Чиновник, по всей видимости, «забыл», что именно под руководством Чуйкова 8-я гвардейская армия участвовала в Запорожской наступательной операции, освободила Запорожье от гитлеровцев, не дав им уничтожить Днепровскую ГЭС.В начале мая этот же чиновник с гордостью отчитался, что внес изменения в легендарный монумент «Комбат», на барельефе которого изображен уроженец Запорожского района Алексей Еременко, который героически погиб в июле 1942 года. Ранее указанные даты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на памятнике заменили на 1939-1945 гг.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9288
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 22:29
#6260
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ЕВРОВОРЫ!
Украинская беженка со слезами на глазах рассказала, как у неё отняли ребёнка. По её словам, "Европа ворует детей", но все об этом молчат. В том числе и украинские власти. Жительница Харькова, уехавшая в Европу из-за спецоперации на Украине, пожаловалась на то, что местные власти отняли у неё ребёнка и определили его в приют Святого Бенедикта, который находится под покровительством Ватикана.

"Ребёнок сидит за решёткой",- плачет женщина. Отметим, что дети беженцев, которых отбирают у родителей, обычно попадают или в католический приют, или в чужую семью. При этом семья вполне может оказаться однополой, поскольку в Европе это считается модным и прогрессивным.

Украинские же власти не предпринимают никаких действий, чтобы помочь своим гражданам, поскольку не хотят ссориться с Европой, которая финансирует ВСУ. Западная система опеки отличается особой мнительностью. Детей часто изымают из семей из-за того, что учительница в школе заметила синяк на руке ребёнка (который тот мог получить, гуляя на улице) или сонливость.
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