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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
54
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 09:48
#6241
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 14:15
#6242
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Мне тут отзванивают многочисленные зрители нашего z-канала.
Где продолжение?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9284
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 15:24
#6243
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БЕГИ, МИКОЛА, БЕГИ!
На Ореховском направлении российские войска не просто отбили атаку ВСУ, но обратили украинских боевиков в бегство: "Кричали в эфир, как все плохо".
На Запорожской части фронта под Ореховом русские войска отбили атаку украинских боевиков. Об этом пишет в своём телеграм-канале политолог Сергей Карнаухов со ссылкой на бойца с позывным Атлет,создателя телеграм-канала "Архангел Спецназ". Часть наступающих была убита, часть – бежала, входе отражения атаки была уничтожена и иностранная техника.Наши бойцы обратили ВСУ в бегство – известно, что боевики запрашивали эвакуацию, однако план с эвакуацией потерпел провал.
"Противник запрашивал эвакуацию, кричал в эфир как всё плохо, машины для эвакуации подъехать не смогли, были уничтожены расчётами ПТРК", - указано в сообщении.Напомним, в ночь на пятницу на Запорожском участке также было неспокойно. Интенсивные бои шли всю ночь и первую половину дня. Враг бросал в атаки западную военную технику и живую силу. Техника в итоге горела, а количество погибших и раненых украинцев никто особо не уточнял.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9284
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 15:33
#6244
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ВОДА УХОДИТ!
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстановке с подтоплением территорий региона на утро 10 июня:«Уровень воды в Новой Каховке за сутки упал на 3 метра до отметки 7 метров. В городе началась откачка воды и уборка мусора с улиц.Падает уровень воды и в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на 2 метра (с отметки 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани на 1 метр (с отметки 5 метров до 4 метров)».За предыдущие дни из этих районов эвакуировано более 6 тысяч человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин.Спасением пострадавших занимается вся Россия: работают 795 спасателей со всей страны и 344 единицы техники.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9284
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 15:39
#6245
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ЛицеМИРные людишки

ВСУ нанесли удар по центрам временного размещения эвакуированных из затопленных населённых пунктов в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Националисты использовали британские ракеты "для мира".

Приблизительно в 5 часов утра украинская армия нанесла ещё серию ударов по пунктам временного размещения людей, находящихся на Арабатской стрелке. По предварительной информации, били британскими ракетами Storm Shadow."Уже известно об одной погибшей женщине", - написал Сальдо в своём Telegram-канале.Он добавил, что ВСУ продолжают бить по населённому пункту Железный порт. Отель "Позитив" разрушен.Для атак по гражданской инфраструктуре националисты используют ракеты, которые были поставлены Киеву "для мира". Кроме того, продолжается преследование первых лиц Херсонщины, террор населения.Сальдо пообещал, что жители региона не сдадутся, а киевский режим очень скоро настигнет возмездие.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 16:01
#6246
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Цитата:
yudjin:
Спасением пострадавших

По свидетельству волонтёров с левого берега спасают после предъявления российского паспорта, и начали спасать только после прямого указания Путина через большое время после прорыва дамбы. Посмотрите свидетельство Ярослава Королёва координатора волонтёров г.Алешки. Я бы не стал писать это, но кроме вашей правды , должна быть и другая, причём это свидетельство не с украинской стороны, у молодого человека родители из Алешек и сам он живёт на подконтрольной России территории.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 16:10
#6247
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Люди потихоньку звереют на этой войне, теряют человеческий облик.Я сейчас даже никого не обвиняю,просто констатирую факт. Дай Бог чтобы это с нами не случилось
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 16:23
#6248
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Цитата:
saba:
о кроме вашей правды , должна быть и другая, причём это свидетельство не с украинской стороны,

Z-комментаторам правда не нужна.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 16:35
#6249
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 16:41
#6250
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Цитата:
yudjin:
Владимир Сальдо

Есть видео. когда Сальдо в каске и бронежилете, на следующий день после прорыва дамбы рассказывает, что всё нормально. они уже ходят по сухой земле и скоро приступят к работе, в это время вода затопила Алешки под крышу.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 16:43
#6251
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 16:43
#6252
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Цитата:
saba:
Люди потихоньку звереют на этой войне, теряют человеческий облик.Я сейчас даже никого не обвиняю,просто констатирую факт. Дай Бог чтобы это с нами не случилось

Уже случилось и давно.
Z-патриоты воспринимают тех, кто против войны, как личное оскорбление, постоянно ноют и жалуются.
Вон в прокуратуру уже собирают письма..
Хотя казалось бы, ну сказал ты что против войны, ты же лично никого их не оскорбляешь, не обзываешь..
Да, порой ржешь над ними с сарказмом..
А не тут то было.
Все воспринимается очень серьезно и пишется ими с какой то ненавистью..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 17:00
#6253
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Какая красота..
Детей заставили выстроить свастику в ставропольском крае..

редактор картинок онлайн
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 17:03
#6254
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⚡️«Вот такой перевозной стенд с такой анимацией в Швейцарии устанавливают в разных крупных городах на центральных вокзалах, чтобы швейцарцы могли проголосовать против путинской нефти» ©Ватное болото


Внимание!
Тем, у кого слабая психика предупреждение, по ссылке живое лицо Путина.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 17:18
#6255
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Интересно, а даже в нейтральном тоне нельзя имена собственные упоминать?
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