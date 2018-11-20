«Он сказал: Бек передал тебе бабки» - экс-начальник УБОП Костанайской области дал показания в суде

Очередное слушание по уголовному делу, в котором директор ТОО «КостанайПромГаз» Александр ЗАЙЧЕНКО обвиняется в пособничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП ДВД Костанайской области Бахытбеку ДИСЮКОВУ, прошло в суде №2 Костаная сегодня, 20 ноября.

В суд в качестве свидетелей были вызваны Дисюков и начальник отдела УБОП ДВД области Андрей БОЛОТСКИХ.

Бахытбек Дисюков рассказал, что знаком с подсудимым Зайченко больше 10 лет, у них были хорошие дружеские отношения. С Мукушевым общался только по работе.

- В ночь с 18 на 19 июля примерно в 11-12 часов ночи на мой телефон пришло сообщение от супруги Зайченко: «Добрый вечер, спишь?». Я ей перезвонил. Она рассказала, что муж оставил ее на АЗС, уехал, обещал вернуться через 15-20 минут, но его нет уже более 3-х часов. Попросила помочь мне его найти, проверить камеры видеонаблюдения. - рассказал Дисюков, - Я сказал, что могу приехать и вместе поискать его. Через некоторое время жена Зайченко сообщила, что он нашелся. А часа в три ночи позвонил Зайченко и сказал, что хочет приехать. Я еще переспросил, мол, настолько срочно, что не подождет до утра? Он ответил, что очень срочно. Подъехал около 3.30, я вышел, он сидел в машине и приоткрыл окно. Я подошел к машине, он протянул пакет и сказал: «Здесь бабки» Я просил: «Какие бабки?» Он ответил: «Бек передал тебе бабки». Я сказал, мол, ты что-то попутал? И крикнул, чтобы он с такими вопросами ко мне не обращался. Потом Зайченко вышел из машины. Я ему сказал: ты охренел что ли, какие деньги? Разговор в таком русле пошел, что мне пришлось его оттолкнуть от себя. Почти сразу подъехали сотрудники антикоррупционной службы и меня задержали.

Дальше, по показаниям Дисюкова, его допрашивали, проверяли. В итоге 28 августа дело прекратили за недоказанностью. Рапорт руководству ДВД об увольнении, по его словам, Дисюков подал до вышеизложенных событий, еще в июне. Связано это было с тем, что один из его сотрудников попался на взятке.

- После такого согласно Кодексу чести я не имел морального права занимать свою должность, - заявил Дисюков.- Сейчас я работаю исполняющим обязанности начальника отдела полиции Костанайского района.

«Зайченко обращался к вам с просьбой узнать о расследовании уголовного дела в отношении Мукушева? Требовали ли вы деньги с Мукушева через Зайченко?» - неоднократно спрашивали и прокуроры, и адвокаты.

- Конечно нет! - отвечал свидетель. - Какие у меня могут быть общие дела с Зайченко и Мукушевым? Что за абсурд, как можно требовать деньги?

На вопрос по поводу его отношений с Андреем Болотских, Дисюков ответил, что тот был его подчиненным. И Болотских об отмене уголовного дела в отношении Мукушева ему не сообщал.

- Вас, как сотрудника полиции, не смущало, что ваш хороший друг Зайченко общался с Мукушевым? - поинтересовалась адвокат потерпевшей Тамары Мукушевой Зайра АИШЕВА. - «Я привез тебе бабки!» - почему Зайченко позволил себе эту фразу?

- С кем общаться — это дело Зайченко, - ответил Дисюков. - Почему он позволил себе такую фразу для меня тоже вопрос.

Кстати, на прошлом судебном заседании адвокат Мукушевой ходатайствовал, чтобы Дисюкова допросили в присутствии Мукушева, который должен был вернуться из Актобе 17 ноября. Однако на судебное заседание он вновь не явился, потому что, по словам жены, задержался на соревнованиях.

- Был ли у вас разговор по поводу Мукушева на свадьбе сына Зайченко? - поинтересовалась Зайра Аишева.

- На свадьбе было много людей, потому что у Зайченко душа широкая, он многих позвал. Ну, тогда была широкая, сейчас не знаю, - ответил Дисюков. - Но самого Мукушева там не было. Я тогда Зайченко прямо сказал: если на свадьбе будет Мукушев, то меня там не будет. Если буду я, то, чтобы Мукушева там не было.

Свидетель Андрей Болотских сообщил суду, что знал Мукушева по работе. В 2015-2016 годах он осуществлял оперативное сопровождение уголовных дел в отношении Сапабека Мукушева. Следователем по делу была Татьяна Сидорова. По одному делу Мукушев обвинялся в вымогательстве, но оно было прекращено в связи с примирением сторон, по второму — в хищении средств городского бюджета, но оно было прекращено за недоказанностью.

- В 2018 году представители Генеральной прокуратуры проверяли деятельность костанайского УБОП, - сказал Болотских. - Они отменили дело в отношении Мукушева, в связи с чем требовалось его допросить в качестве свидетеля. Мукушев на допросы не являлся, тогда следователь Сидорова попросила меня его найти. Я вышел на его водителя Юрия Никулина. Мукушев позвонил мне, я объяснил, что он должен явиться на допрос и назвал дату, но он так и не явился, как сообщила мне следователь Сидорова. Я не знал, как связаться с Мукушевым, поэтому выслал электронную повестку по WhatsApp на телефон его супруги.

Дальше Болотских рассказал, что по своей работе вызывал Мукушева к себе в кабинет для профилактических бесед. И по всем таким беседам есть рапорты.

- Вызывали ли вы Мукушева для профилактической беседы в январе 2016 года? - спросила адвокат Аишева. - И требовали ли вы с него тогда $10 000?

- Этого не было, - ответил Болотских. - Это Мукушева оклеветала меня в суде и потом это вышло в «Нашей Газете».

- Лично с вас Болотских требовал деньги? - задал вопрос Тамаре Мукушевой адвокат подсудимого Дмитрий ЛЕЛЕКОВ.

- Я знала об этом со слов мужа, - ответила Мукушева и обратилась к Болотскому. - Вы разве не говорили, что Баха (Бахытбек Дисюков - «НГ») злой и требует деньги? Когда я говорила, что с нас, я имела в виду мужа, мы ведь одна семья.

- Вы оказывали на Мукушеву психологическое давление, угрожали ей? - обратился Лелеков к Болотскому.

- Нет, но она меня публично оклеветала, - ответил свидетель.

Согласно материалам дела, Зайченко требовал от Мукушева $19 000 в обмен на покровительство со стороны экс-начальника УБОП. Покровительство Мукушеву Зайченко обещал в связи с тем, что боксер состоял на учете, как участник ОПГ. Зайченко об этом знал и предложил своему другу Мукушеву решение проблем с помощью взятки, которую якобы требовал Дисюков. Но жена Мукушева Тамара Мукушева сообщила об этом сотрудникам антикоррупционной службы, поэтому вечером 17 июля Александр Зайченко был задержан с поличным.

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