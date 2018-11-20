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Мне не совсем понятна позиция НГ К чему эти все намёки и предположения о причине вашей блокировки когда нет фактов. Понятия путаете. Факт первый - на сайт нет доступа. Факт второй - провайдер,...
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Серый волк
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Не терпится шпикам из акимата Узнать о том, что думают в НГ, Видать и правда в деле супостаты, И подгорает кое-где уже. 😊 [Исправлено: Серый волк, 20.11.2018 - 09:31]
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kbkz1980
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Аркадий ДЕНИСОВ: Необходимая встряска

«Монополисты хотят лучше жить и делают это, выгребая деньги из карманов населения»
20 ноября 2018, 10:47 |  Мнения

Сообщение генпрокурора РК Кожамжарова на заседании Совета безопасности с участием президента произвело эффект разорвавшейся бомбы. И реакцию главы государства можно выразить одним словом «обнаглели!». Вжались в кресла члены правительства, хотя по их лицам можно было понять, что шокирующие факты о беспределе коммунальщиков для них не такая уж и новость. О многом они знали, но помалкивали, потому что или сами кормились от бандитских действий монополистов, или соблюдали корпоративную солидарность. Они и здесь пытались отделаться привычным словоблудием, но Елбасы им этого не позволил.

А генпрокурор обрисовал ужасающую картину. Коммунальщики внаглую манипулировали тарифами, зная, что от антимонопольщиков и прочих контролеров можно элементарно откупиться. И, заметьте, еще 10 лет назад менять тарифы можно было не чаще одного раза в год, предварительно опубликовав финансовые итоги года и проведя публичные слушания. Последние не были пустой формальностью и не проводились у черта на куличках, как сейчас. Мощными оппонентами монополистов были «поколенцы» во главе с несгибаемым Анатолием Капустьяновым, да и партии показывали зубы.

Сейчас противодействия монополистам практически нет. И мы наблюдаем хорошо знакомую ситуацию: газовикам, тепловикам, энергетикам постоянно не хватает средств «на развитие».

Судя по докладу генпрокурора, в это понятие входят расходы на повышение зарплаты (кстати, ее размеры - тайна за семью печатями), премиальные, соцбытовые к отпуску, на дорогую мебель и машины и другие «мелочи», напрямую не влияющие на состояние сетей и качество поставляемой населению продукции.

Тут интересна сама постановка вопроса: монополисты хотят лучше жить и делают это, выгребая деньги из карманов населения, и их совершенно не волнует финансовое состояние народа. Априори считается, что люди всегда имеют деньги. Исходя из этого ложного заключения, они без тени сомнения берут огромные кредиты в ЕБРР, расходуют по своему усмотрению, а расплачивается за них потребитель через новые тарифы.

Циничная, я вам скажу, позиция, но она никем не пресекается. Ну да, народ богат, вон средняя зарплата по статистике около 165 000, если ей верить. А верить не хочется, потому что рядом живут люди на 35 000-50 000, и таких, к сожалению, очень много.

На отчетном заседании разбиралась ситуация в двух областях. Но мы-то прекрасно знаем, что все ноу-хау в одной области немедленно становятся достоянием всех регионов страны. Это закон сообщающихся сосудов. И крайне интересно, организуют ли столь же принципиальную проверку в нашей области и выяснят, почему энергия из Экибастуза с отпускной ценой ≈4 тнг/кВт у нас продается в 4 с лишним раза дороже, почему газовики опутали нас температурными коэффициентами, а тепловики вот уже 1,5 месяца поставляют воду кофейного цвета, но оплату берут по полной. Короче, мути здесь хватает.
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