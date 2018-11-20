Об отключении электроэнергии сообщили в акимате Костаная
Подача электроэнергии будет приостановлена в дневное время с 20 по 23 ноября в разных районах города. Об этом сегодня, 20 ноября сообщили в пресс-службе акима города.
Иллюстративное фото newsdelo.com
Костанайская Горэлектросеть продолжает ремонт оборудования на подстанциях, в связи с этим отключения затронут как абонентов спальных районов, так и частного сектора.
ТП - 614 (ремонт оборудования подстанции)
19 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Колледж бытсервиса по пр. Абая 23.
Благоустроенный сектор:
- 9 мкр. дом 8, 15.
КТП -660 (ремонт оборудования подстанции)
20 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Народный банк в доме ул. Ворошилова 3/2.
Благоустроенный сектор:
- Ворошилова 3/2.
ТП – 94 № 2 (ремонт оборудования подстанции)
20 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Промзона ул. Базовая 1,
- ресторан «Ницца»,
- база отдыха «Мохито».
ТП- 585 (ремонт оборудования подстанции)
20 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Школа-сад № 16 по ул. Садовая 102.
Благоустроенный сектор:
- Гвардейская 15,
- Садовая 71, 98,
- Бауманна 12,
- Фрунзе 13.
Частный сектор:
- Фрунзе 3-19,
- Баймагамбетова 31/1-33/18,
- Гвардейская 5/2-11/7, 4-18,
- Садовая 55-63,
- Баумана 4/8-4/20.
ТП -Мелиорация (ремонт оборудования подстанции)
21 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Городской отдел образования по ул. Шаяхметова 108,
- Казахский драмтеатр им. И. Омарова
Благоустроенный сектор:
- ул. Шаяхметова 108, 110.
КТП-99 (Костанай-2) (ремонт оборудования подстанции)
22 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор
- Спартака 1-23,
- проезды Спартака 18/1-38/6,
- Энгельса 8/1-24/10,
- Спортивная 1-26,
- Солнечная 4-35,
- Мирная 4/1-6/6, 3-19,
- Локомотивная 8/1-10/10,
- Крупской 6-29.
ТП-621 (ремонт оборудования подстанции)
23 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- ген. Арыстанбекова 3/8.
Благоустроенный сектор:
- пр. Абая 9/1.
ТП-Котельная - Костанай-2 (ремонт оборудования подстанции)
23 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- Узкоколейная 8-26,
- Поповича 1/1-2/2, 1-20,
- Титова 1-20.
ТП-629 (ремонт оборудования подстанции)
24 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор:
- 8 мкр. 11, 12, 14.
- Карбышева 81, 83а, 83б.
Светофор
- ул. Карбышева – Чкалова
- ул. Карбышева – В. Интернационалистов.
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