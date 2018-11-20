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Victor Yang
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kbkz1980: На резиденции это никаким боком не скажется. Источник:www.ng.kz Нет конечно. Просто неудобные для власти выводы. kbkz1980: К чему эти все намёки и предположения о причине вашей...
20.11.18 13:17
Ольга Колоколова
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Мне не совсем понятна позиция НГ К чему эти все намёки и предположения о причине вашей блокировки когда нет фактов. Понятия путаете. Факт первый - на сайт нет доступа. Факт второй - провайдер,...
20.11.18 13:05
Серый волк
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Не терпится шпикам из акимата Узнать о том, что думают в НГ, Видать и правда в деле супостаты, И подгорает кое-где уже. 😊 [Исправлено: Серый волк, 20.11.2018 - 09:31]
20.11.18 12:28
kbkz1980
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Victor Yang: Скорее всего, резиденция. Вышла статья-пообсуждали 3 дня. На резиденции это никаким боком не скажется. Во всех обл.они есть и должны быть. Другой вопрос,почему НГ именно при этом...
20.11.18 12:10
Монгол Шуудан
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Тема для новогодней открытки. Мизансцены. На переднем плане скачущая амазонка на белом коне, в образе Леди Годивы. На заднем плане заставка из фильма ,,Чужой-2". Сверху порхающие херувимы в...
20.11.18 10:20
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Об отключении электроэнергии сообщили в акимате Костаная

20 ноября 2018, 08:53 |  ЖКХ

Подача электроэнергии будет приостановлена в дневное время с 20 по 23 ноября в разных районах города. Об этом сегодня, 20 ноября сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото newsdelo.com

Костанайская Горэлектросеть продолжает ремонт оборудования на подстанциях, в связи с этим  отключения затронут как абонентов  спальных районов, так и частного сектора. 

ТП - 614 (ремонт оборудования подстанции)

19  ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • Колледж бытсервиса по пр. Абая 23.

Благоустроенный сектор:

  • 9 мкр. дом 8, 15.

КТП -660 (ремонт оборудования подстанции)

20  ноября  2018 года  с 10:00 до 18:00 

  • Народный банк в доме ул. Ворошилова 3/2.

Благоустроенный сектор:

  • Ворошилова 3/2.

ТП – 94 № 2 (ремонт оборудования подстанции)

20  ноября  2018 года  с 10:00 до 18:00 

  • Промзона ул. Базовая 1,
  • ресторан «Ницца»,
  • база отдыха «Мохито».

ТП- 585 (ремонт оборудования подстанции)

20  ноября   2018 года   с 10:00 до 18:00

  • Школа-сад № 16 по ул. Садовая 102.

Благоустроенный сектор:

  • Гвардейская 15,
  • Садовая 71, 98,
  • Бауманна 12,
  • Фрунзе 13.

Частный сектор:

  • Фрунзе 3-19,
  • Баймагамбетова 31/1-33/18,
  • Гвардейская 5/2-11/7, 4-18,
  • Садовая 55-63,
  • Баумана 4/8-4/20.

ТП -Мелиорация (ремонт оборудования подстанции)

21  ноября   2018 года   с 10:00 до 18:00 

  • Городской отдел образования по ул. Шаяхметова 108,
  • Казахский драмтеатр им. И. Омарова

Благоустроенный сектор:

  • ул. Шаяхметова 108, 110.

КТП-99  (Костанай-2) (ремонт оборудования подстанции)

22  ноября  2018 года   с 10:00 до 18:00   

Частный сектор

  • Спартака 1-23,
  • проезды Спартака 18/1-38/6,
  • Энгельса 8/1-24/10,
  • Спортивная  1-26,
  • Солнечная  4-35,
  • Мирная 4/1-6/6, 3-19,
  • Локомотивная 8/1-10/10,
  • Крупской 6-29.

ТП-621 (ремонт оборудования подстанции)

23   ноября 2018 года   с 10:00 до 18:00      

  • ген. Арыстанбекова 3/8.

Благоустроенный сектор:

  • пр. Абая 9/1.

ТП-Котельная - Костанай-2  (ремонт оборудования подстанции)

23   ноября  2018 года   с 10:00 до 18:00      

Частный сектор:

  • Узкоколейная 8-26,
  • Поповича 1/1-2/2, 1-20,
  • Титова 1-20.

ТП-629 (ремонт оборудования подстанции)

 24   ноября  2018 года   с 10:00 до 18:00      

Благоустроенный сектор:

  • 8 мкр. 11, 12, 14.
  • Карбышева 81, 83а, 83б.

Светофор

  • ул. Карбышева – Чкалова
  • ул. Карбышева – В. Интернационалистов. 
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