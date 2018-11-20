Об отключении электроэнергии сообщили в акимате Костаная

Подача электроэнергии будет приостановлена в дневное время с 20 по 23 ноября в разных районах города. Об этом сегодня, 20 ноября сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото newsdelo.com

Костанайская Горэлектросеть продолжает ремонт оборудования на подстанциях, в связи с этим отключения затронут как абонентов спальных районов, так и частного сектора.

ТП - 614 (ремонт оборудования подстанции)

19 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Колледж бытсервиса по пр. Абая 23.

Благоустроенный сектор:

9 мкр. дом 8, 15.

КТП -660 (ремонт оборудования подстанции)

20 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Народный банк в доме ул. Ворошилова 3/2.

Благоустроенный сектор:

Ворошилова 3/2.

ТП – 94 № 2 (ремонт оборудования подстанции)

20 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Промзона ул. Базовая 1,

ресторан «Ницца»,

база отдыха «Мохито».

ТП- 585 (ремонт оборудования подстанции)

20 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Школа-сад № 16 по ул. Садовая 102.

Благоустроенный сектор:

Гвардейская 15,

Садовая 71, 98,

Бауманна 12,

Фрунзе 13.

Частный сектор:

Фрунзе 3-19,

Баймагамбетова 31/1-33/18,

Гвардейская 5/2-11/7, 4-18,

Садовая 55-63,

Баумана 4/8-4/20.

ТП -Мелиорация (ремонт оборудования подстанции)

21 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Городской отдел образования по ул. Шаяхметова 108,

Казахский драмтеатр им. И. Омарова

Благоустроенный сектор:

ул. Шаяхметова 108, 110.

КТП-99 (Костанай-2) (ремонт оборудования подстанции)

22 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор

Спартака 1-23,

проезды Спартака 18/1-38/6,

Энгельса 8/1-24/10,

Спортивная 1-26,

Солнечная 4-35,

Мирная 4/1-6/6, 3-19,

Локомотивная 8/1-10/10,

Крупской 6-29.

ТП-621 (ремонт оборудования подстанции)

23 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

ген. Арыстанбекова 3/8.

Благоустроенный сектор:

пр. Абая 9/1.

ТП-Котельная - Костанай-2 (ремонт оборудования подстанции)

23 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

Узкоколейная 8-26,

Поповича 1/1-2/2, 1-20,

Титова 1-20.

ТП-629 (ремонт оборудования подстанции)

24 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

8 мкр. 11, 12, 14.

Карбышева 81, 83а, 83б.

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