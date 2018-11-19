Экзотический для наших краев улов удивил опытных костанайских рыбаков

В субботу, 17 ноября, на озере Коровьем, давно пользующемся популярностью у любителей рыбной ловли, на удочку молодого костанайца попался необычный экземпляр.

Раньше на Коровье ездили за карасем, но теперь это озеро изобилует паразитической рыбой — ротаном-головешкой. Уловы приличные, поскольку размножению ротана никакие конкуренты помешать не могут.

В тот день Геннадий ДВОРЯНСКИЙ, с детства увлекающийся рыбалкой, и имеющий немалый опыт в этом деле, наловил уже много ротанов. Ловил на лакомый для головешки кусочек сала. И вдруг, очередная поклевка принесла рыбешку, очень похожую на ротана. Только цвет ее разительно отличался - рыбка была ярко-желтого цвета.

- Сколько лет рыбачу, такого еще ни разу не попадалось,- говорит Геннадий. - На рыбалке мы были с отцом и дядей. И они тоже первый раз такое видят. Да и все рыбаки, что были рядом, удивлялись. Шутили, что мне «золотая рыбка» попалась. Сначала мы решили, что это ротан такого необычного цвета, а потом рассмотрели повнимательнее — вроде не ротан, хотя какое-то сходство есть.

Рыбешка так заинтересовала Геннадия Дворянского, что он решил позаботиться о ее дальнейшей судьбе: вдруг зиму не переживет? Обрезал жестяную банку, поместил туда выловленное чудо и принес домой. На первое время посадил кандидата в питомцы в трехлитровую банку. В самых ближайших планах обустроить аквариум.

Так кто же попался на крючок?

Для консультации мы пригласили научного сотрудника Костанайского областного историко-краеведческого музея Андрея АНДРЮЩЕНКО.

- Предварительно можно сказать, что это рыба из семейства бычковых,- определил Андрей Валентинович. - Они похожи на головешковых, к которым относятся ротаны, но, все же есть отличия в строении. Более всего рыба похожа на бычка-песочника. Только у песочников обычно окраска поспокойнее, она скорее желтовато-коричневатая и обязательно есть поперечные полоски на теле. Этот же яркий и полоски едва просматриваются. Но для бычков, как и для головешек характерна изменчивость окраски, особенно, если они попадают в экстремальные для них условия. Темные пятна на чешуе могут быть как следами от укусов хищных водяных клопов, так и случайной мутацией по окраске. Для точного определения нужно более детально его исследовать.

В Костанайской области бычки не водятся. Они населяют приморские территории. Живут в лиманах, реках, впадающих в моря, переносят как пресную, так и солоноватую воду.

Как мог нехарактерный для нашей ихтиофауны песочник попасть в Коровье озеро? Один из возможных путей — занос икринок на лапках уток или чаек. Другой предполагает непосредственное участие человека. То есть, некто завез интересную рыбку, держал в аквариуме, любовался. А когда рыбка подросла и стала поедать всех, кто плавал с ней в одной емкости, решил «гуманно» выпустить ее на волю.

Бычок вписался в новую для себя экосистему. На момент вылавливания Геннадием Дворянским был хорошо упитан и вполне здоров.

В нашей области уже ловили попавших таким образом в водоемы черную пиранью, тиляпию, астронотуса.

Наверное, экзотических и просто нехарактерных для наших мест рыб выпускают «на волю» из аквариумов гораздо больше. Просто не все попадаются на крючки и в сети. И если экзоты из теплых стран не переживут зиму и не составят конкуренции аборигенам, то более выносливые виды вполне могут стать захватчиками и нанести вред, вытеснив исконных обитателей этих мест.

Так происходит, например, с ротаном и змееголовом, которые когда-то у нас практически не встречались.

Кстати, в США за несанкционированный выпуск представителей чужеродных видов в природу можно не только заплатить огромный штраф, но и сесть в тюрьму.