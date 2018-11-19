Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
Сейчас, когда вход на наш сайт возможен только через прокси-серверы, VPN или через паблики в социальных сетях, что крайне неудобно для многих наших пользователей, самое время заняться творчеством. В связи с чем редакция объявляет конкурс демотиваторов и стихов.
Пока мы стучимся во все ведомства, пытаясь определить, кто и на каких основаниях пытается лишить нас права голоса в Казахстане, поддержите нас демотиваторами и стихами!
Итак, объявляем конкурс "Блокадные смешки". Работы принимаются, соответственно, до следующего понедельника - 26 ноября. Итоги конкурса будут подведены 27 ноября.
Победители конкурса получат скромные призы - торт, фирменные кружки и ручки. Выкладывайте результаты своего творчества в комментариях под этой новостью, или в наших пабликах в ВК, Instagaram, ОК и FB.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
У тебя хоть Лошадина?
Флуд и оффтопик (часть 3)
c.radikal.ru Марик,ну ты понимаешь,что в приготовлении беша ты мне продул.))) Сегодня сабантуй устрою,в честь твого понижения :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
в данное время сейчас например, я пашу как папа Карло.. ...
Флуд и оффтопик (часть 3)
А вот Песенка Тату про Это, это нормально..
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну вот, Цоя и тут не любят.. Казалось бы, перекопировал его песенку.. Это говорит о чудовищном недопонимании, что такое Свобода..