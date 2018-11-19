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Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"

19 ноября 2018, 15:55 |  Общество

Сейчас, когда вход на наш сайт возможен только через прокси-серверы, VPN или через паблики в социальных сетях, что крайне неудобно для многих наших пользователей, самое время заняться творчеством. В связи с чем редакция объявляет конкурс демотиваторов и стихов.

Пока мы стучимся во все ведомства, пытаясь определить, кто и на каких основаниях пытается лишить нас права голоса в Казахстане, поддержите нас демотиваторами и стихами!

Итак, объявляем конкурс "Блокадные смешки". Работы принимаются, соответственно, до следующего понедельника - 26 ноября. Итоги конкурса будут подведены 27 ноября.

Победители конкурса получат скромные призы - торт, фирменные кружки и ручки. Выкладывайте результаты своего творчества в комментариях под этой новостью, или в наших пабликах в ВК, InstagaramОК и FB.
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