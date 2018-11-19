Женщина погибла из-за пожара в гараже в Рудном

В том же пожаре пострадал еще один человек - мужчина остался жив, но получил ожоги 2-й степени. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото temasaratov.ru

Пожар начался утром 16 ноября в Рудном, на территории гаражного кооператива №11. Огонь удалось потушить спустя час после поступления сообщения.

На месте пожара было обнаружено тело 50-летней женищны. Там же обнаружили мужчину 1947 года рождения. Его с ожогами 2-й степени госпитализировали в городскую больницу г. Рудного.

Причины пожара еще устанавливаются. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем.