В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже

Новое колесо обозрения, которое обещали запустить в Рудном в конце сентября, будет готово к эксплуатации только к концу декабря. Изменение сроков открытия связано с корректировкой рабочего проекта и назначением новой экспертизы.

- В ходе строительных работ мы предложили заказчику — отделу строительства акимата Рудного — поставить другое колесо с улучшенной конструкцией, - сообщил «НГ» юрист фирмы-подрядчика, ТОО «АлатауГорСтрой», Александр ГАВРИЛЬЧИК. - С чем это связано? Просто, когда искали колесо, выяснили, что за те же деньги можно купить колесо еще лучше и решили поставить другое.

Новый аттракцион, как пояснил Гаврильчик, будет высотой 42 м (вместо планируемого высотой 40 метров), кабинок будет 24 вместо 20. Колесо также купят в Санкт-Петербурге. Точнее часть конструкции уже приобрели и доставили в Рудный: поступили опоры и вал, кабинки еще в пути.

- Площадка под колесо обозрения останется прежней по размеру — 25 на 23 метра, - отметил Гаврильчик. - Изменится только конструкция фундамента: квадратная станет ромбовидной. Это связано с изменением металлоконструкции колеса, которое можно установить только на ромбовидном фундаменте.

Для изменения конструкции фундамента потребовалась экспертиза, в связи с чем и были продлены сроки строительства и сдачи колеса в эксплуатацию.