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В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 ноября 2018, 11:28 |  Общество

Новое колесо обозрения, которое обещали запустить в Рудном в конце сентября, будет готово к эксплуатации только к концу декабря. Изменение сроков открытия связано с корректировкой рабочего проекта и назначением новой экспертизы.

- В ходе строительных работ мы предложили заказчику — отделу строительства акимата Рудного — поставить другое колесо с улучшенной конструкцией, - сообщил «НГ» юрист фирмы-подрядчика, ТОО «АлатауГорСтрой», Александр ГАВРИЛЬЧИК. - С чем это связано? Просто, когда искали колесо, выяснили, что за те же деньги можно купить колесо еще лучше и решили поставить другое.

Новый аттракцион, как пояснил Гаврильчик, будет высотой 42 м (вместо планируемого высотой 40 метров), кабинок будет 24 вместо 20. Колесо также купят в Санкт-Петербурге. Точнее часть конструкции уже приобрели и доставили в Рудный: поступили опоры и вал, кабинки еще в пути.

- Площадка под колесо обозрения останется прежней по размеру — 25 на 23 метра, - отметил Гаврильчик. - Изменится только конструкция фундамента: квадратная станет ромбовидной. Это связано с изменением металлоконструкции колеса, которое можно установить только на ромбовидном фундаменте.

Для изменения конструкции фундамента потребовалась экспертиза, в связи с чем и были продлены сроки строительства и сдачи колеса в эксплуатацию.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном...
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.11.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс..
Лайк..
Хотел сфотать, но меня опередили..
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§ maxsaf
Re: В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я могу ошибаться, но мне кажется, что по тендеру предмет договора не может быть изменен, даже в сторону улучшения, за исключением случаев, когда есть решение суда. Хотелось бы услышать мнение специалистов по госзакупкам и надзорных органов.
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§ maxsaf
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходят, к примеру, три компании на тендер. Одна готова построить колесо за 100 лямов, потому что его можно купить за 80. Вторая - за 120. А третья - 330. Поскольку из статьи не понятно, что там по срокам, то для примера предположу - месяц. Разумеется, первые две отказываются, так как сроки нереальные, либо меняют цену на 340 и 350 лямов соответственно, за срочность. А третья контора соглашается и выигрывает, потому что заранее знает, что предмет договора, как и сроки, будут изменены.
Профит. :lol:
Как думаете, кто в этом случае в пролёте?

[Исправлено: maxsaf, 19.11.2018 - 12:58]
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§ 211
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.11.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как думаете, кто в этом случае в пролёте?

Когда твоему ребенку строят садики, школы, игровые площадки, ты тоже так думаешь?
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§ maxsaf
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое главное чуть не забыл: Всем рудничанам - терпения и побольше позитивных новостей :-P
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§ 211
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.11.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем рудничанам - терпения


Действительно, тут уже пол города с нетерпением ждет открытия и это ну очень позитивная новость для рудничан, сродни той, что команда Горняк разгромила позавчера Астану в Астане..
И сегодня начинаются международные очередные детские игры по хоккею с шайбой..
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