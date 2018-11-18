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Фестиваль славянской, русской и казачьей культуры прошёл в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

18 ноября 2018, 11:06 |  Культура

Фестиваль, посвященный 20-летию русской общины, прошёл в Костанайской областной филармонии в субботу, 17 ноября, при полном аншлаге. Получилось весело и душевно.

- Фестиваль проходит уже второй год. В прошлом году очень хорошо пошло, съезжаются коллективы со всей области. А вот ярмарку блинов  впервые организовали, угощаем всех бесплатно. Ушло 50 кг блинов и 15 кг варенья, - рассказала "НГ" пресс-секретарь областного Дома дружбы Ольга ГОРАЙ. 


В холле филармонии развернулось селение. Женщины в  национальных русских костюмах поют, а казаки со свистом раззадоривают толпу, играя на баяне.

Ярмарка блистала изобилием хенд-мейда. Здесь и расписные шкатулки, и матрешки, и изделия из соломы.

Валентина БУРНАШОВА охотно рассказывает о своем увлечении: 

- С 2010 года занимаюсь плетением из соломы. Солому сама выращиваю на даче, ведь не каждая и подойдет. Это затягивает, хочется делать еще и еще, ведь задумок много. 

Как рассказала Валентина, на некоторые работы уходит по 2 часа, на некоторые и несколько дней, а то и недель.

На этом празднике жизни «НГ» встретили известного Костанайского художника Дмитрия ШАЛУНОВА, который сделал немало мтрешек, в том числе и матрёшку с лицом экс-акима Костанайской области Нуралы Садуакасова. 

- Занимаюсь искусством уже 30 лет точно, сегодня здесь выставлено декоративно-прикладное: шкатулки, русские матрёшки по сказам Бажова, есть с пейзажами, есть и с казахскими батырами, украинские. 

- Сколько стоит одна из ваших шкатулок? 

- Я их не оцениваю. На вскидку где-то 150 000- 170 000 тенге. Здесь много трудоёмкой, ручной работы. 

 

Под песню «Ты ж меня пидманула» в холле появился председатель русской общины Костанайской области, директор областного русского драматического театра Юрий ИВЛЕВ: 

- Фестиваль славянской, русской и казачьей культуры посвящен 20-летию русской общины, скоро начнется концерт коллективов. Я вернулся с 6-го Всемирного конгресса соотечественников в Москве. Посмотрите сколько людей здесь собралось и всем ведь интересно, все для себя смогут вынести что-то новое. Здесь есть творческие ансамбли из районов, которые могут попробовать себя на сцене областного масштаба. 

Театр явно активно принял участие в организации фестиваля: богатые декорации, артисты, среди которых- один из ведущих актеров труппы Руслан Бушинский. 

-  В этом зале сегодня присутствуют представители всех регионов области, которые объединены желанием показать разнообразие славянской культуры. 2018 год – юбилейный для многих этнокультурных объединений нашей области. Значимым является 20 – летие русской общины. Это один из самых многочисленных в процентном соотношении этносов нашей области. Сегодня здесь проживает 360 000 русских, - сказал заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК.


Народные ансамбли, как именитые, так и молодые, зрители встречали бурными аплодисментами.

Приятно было видеть, что во многих русских народных коллективах танцуют и поют люди разных национальностей.

 

Фото Николая СОЛОВЬЁВА
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* 211
Re: Фестиваль славянской, русской и казачьей культуры прошёл в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.11.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
тов. Денисов как то в своих статьях задавался постоянным вопросом - Где русская община?
Вот же она..
Надеюсь он туда сходил?
Жаль нас не было..
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* maxsaf
Re: Фестиваль славянской, русской и казачьей культуры прошёл в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то община показала себя, а то и в правду, было ощущение, что многие мигрировали по-тихому, а оставшихся - бросили.
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