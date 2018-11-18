Фестиваль славянской, русской и казачьей культуры прошёл в Костанае

Фестиваль, посвященный 20-летию русской общины, прошёл в Костанайской областной филармонии в субботу, 17 ноября, при полном аншлаге. Получилось весело и душевно.

- Фестиваль проходит уже второй год. В прошлом году очень хорошо пошло, съезжаются коллективы со всей области. А вот ярмарку блинов впервые организовали, угощаем всех бесплатно. Ушло 50 кг блинов и 15 кг варенья, - рассказала "НГ" пресс-секретарь областного Дома дружбы Ольга ГОРАЙ.





В холле филармонии развернулось селение. Женщины в национальных русских костюмах поют, а казаки со свистом раззадоривают толпу, играя на баяне.

Ярмарка блистала изобилием хенд-мейда. Здесь и расписные шкатулки, и матрешки, и изделия из соломы.

Валентина БУРНАШОВА охотно рассказывает о своем увлечении:

- С 2010 года занимаюсь плетением из соломы. Солому сама выращиваю на даче, ведь не каждая и подойдет. Это затягивает, хочется делать еще и еще, ведь задумок много.

Как рассказала Валентина, на некоторые работы уходит по 2 часа, на некоторые и несколько дней, а то и недель.

На этом празднике жизни «НГ» встретили известного Костанайского художника Дмитрия ШАЛУНОВА, который сделал немало мтрешек, в том числе и матрёшку с лицом экс-акима Костанайской области Нуралы Садуакасова.

- Занимаюсь искусством уже 30 лет точно, сегодня здесь выставлено декоративно-прикладное: шкатулки, русские матрёшки по сказам Бажова, есть с пейзажами, есть и с казахскими батырами, украинские.

- Сколько стоит одна из ваших шкатулок?

- Я их не оцениваю. На вскидку где-то 150 000- 170 000 тенге. Здесь много трудоёмкой, ручной работы.

Под песню «Ты ж меня пидманула» в холле появился председатель русской общины Костанайской области, директор областного русского драматического театра Юрий ИВЛЕВ:

- Фестиваль славянской, русской и казачьей культуры посвящен 20-летию русской общины, скоро начнется концерт коллективов. Я вернулся с 6-го Всемирного конгресса соотечественников в Москве. Посмотрите сколько людей здесь собралось и всем ведь интересно, все для себя смогут вынести что-то новое. Здесь есть творческие ансамбли из районов, которые могут попробовать себя на сцене областного масштаба.

Театр явно активно принял участие в организации фестиваля: богатые декорации, артисты, среди которых- один из ведущих актеров труппы Руслан Бушинский.

- В этом зале сегодня присутствуют представители всех регионов области, которые объединены желанием показать разнообразие славянской культуры. 2018 год – юбилейный для многих этнокультурных объединений нашей области. Значимым является 20 – летие русской общины. Это один из самых многочисленных в процентном соотношении этносов нашей области. Сегодня здесь проживает 360 000 русских, - сказал заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК.





Народные ансамбли, как именитые, так и молодые, зрители встречали бурными аплодисментами.

Приятно было видеть, что во многих русских народных коллективах танцуют и поют люди разных национальностей.

Фото Николая СОЛОВЬЁВА