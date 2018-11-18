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maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса: начнут торговать жареными насекомыми. А в некоторых бургерах котлеты стали делать без добавления мяса, из растительных ингридиентов. Люди, пробуя на вкус с трудом верят: web.aw.ca
18.11.18 13:40
Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
"Альтернатива" мариковским курам )))) Британская торговая сеть начнет продавать жареных насекомых В магазинах сети супермаркетов Sainsburys в Великобритании начнут торговать жареными...
18.11.18 13:29
drakon
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18.11.18 13:28
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
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18.11.18 13:18
Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: «А потом пришел агашка и говорит…»
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На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная

18 ноября 2018, 08:22 |  Общество

На контрольно-пропускном пункте "Бугристое" (Челябинская область)  российские таможенники задержали машину, которая везла 17 тонн молочной продукции, произведенной в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по ЧО

14,5 тонн масла и спредов растаяло из-за ненадлежащей температуры перевозки,  сообщает троицкое агентство новостей «Доступ».

Всего в грузовике обнаружили почти 17 тонн молочной продукции, которую везли в Москву.

- При досмотре выяснилось, что в машине перевозилось 14,5 тонны масла сливочного и спреда, почти тонна молока и 1,3 тонны сыра.

- Чтобы сыр и молоко не перемерзли, начальство велело водителю выставить в рефрижераторе "щадящую" температуру – плюс 2 градуса. Однако в удостоверении качества сказано, что масло нужно перевозить при 16 градусах со знаком "минус", иначе это будет нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства, – говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

В связи с этим должностные лица Россельхознадзора приняли решение о возврате машины в место отправления. Водитель привлечен к административной ответственности.

 
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Комментарии к новости
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* Монгол Шуудан
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 18.11.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель захотел сэкономить для себя немножечко солярки, поставил на рефе +2 вместо -16. Но это же наверняка недружественный выпад со стороны Россельхознадзора. Который пытается помешать экономикам двух стран.
И ничего что масло оказалось растаявшим и возможно испорченным, главное осудить
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* Монгол Шуудан
Re: На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 18.11.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таможни на Бугристом уже лет как нет.
А господа Писатели от НГ.
Позвольте уже величать вас писателями, вместо журналистов. Раз у вас Россельхознадзор и таможня -однокоренные слова
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