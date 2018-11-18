На границе под Челябинском задержали грузовик с 17 тоннами молочной продукции из Костаная
На контрольно-пропускном пункте "Бугристое" (Челябинская область) российские таможенники задержали машину, которая везла 17 тонн молочной продукции, произведенной в Мендыкаринском районе Костанайской области.
Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по ЧО
14,5 тонн масла и спредов растаяло из-за ненадлежащей температуры перевозки, сообщает троицкое агентство новостей «Доступ».
Всего в грузовике обнаружили почти 17 тонн молочной продукции, которую везли в Москву.
- При досмотре выяснилось, что в машине перевозилось 14,5 тонны масла сливочного и спреда, почти тонна молока и 1,3 тонны сыра.
- Чтобы сыр и молоко не перемерзли, начальство велело водителю выставить в рефрижераторе "щадящую" температуру – плюс 2 градуса. Однако в удостоверении качества сказано, что масло нужно перевозить при 16 градусах со знаком "минус", иначе это будет нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства, – говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
В связи с этим должностные лица Россельхознадзора приняли решение о возврате машины в место отправления. Водитель привлечен к административной ответственности.
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