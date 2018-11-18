Автопробегом отметили День памяти жертв ДТП в Костанае

Сегодня, 17 ноября, колонна из десятка автомобилей в сопровождении полицейских проехала от железнодорожного вокзала до Парка 25-летия независимости по улице Гашека.

- Согласно резолюции ассамблеи ООН, День памяти жертв ДТП проводится каждое третье воскресенье ноября, - рассказала “НГ” старший инспектор отдела местной полицейской службы управления полиции города Костанай, майор полиции Елена МАГАСУМОВА. - В связи с этим с 12 по 18 ноября на территории всей республики проводится широкомасштабная акция “Неделя безопасности дорожного движения”. Всю неделю мы проводили различные мероприятия, а сегодня завершающее - автопробег.





В финальной точке маршрута, на набережной в КЖБИ, к участникам акции присоединились дети, гуляющие в парке. Они совместно с полицейскими запустили в небо черные и белые воздушные шары.





В этот же день завершился и конкурс “Будущий водитель”, традиционно проводимый в рамках “Недели безопасного дорожного движения”. В нем приняли участие 10 учащихся из 4 автошкол. Все участники были поощрены призами и грамотами. По результатам этапов "Лучший знаток ПДД" и "Лучший водитель" первое место занял Даулет КУДАБАЕВ.

- Нужно было решить теоретические задания и выполнить практические упражнения, - рассказал “НГ” победитель конкурса. - Призы давали, различные комплектующие для автомобиля. Мне достался компрессор и система подогрева сидений.

Акция затронула и совсем маленьких граждан. Полицейские совместно с отделом образования провели в костанайских школах и детских садах конкурс на лучший тематический рисунок.



