Автопробегом отметили День памяти жертв ДТП в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Сегодня, 17 ноября, колонна из десятка автомобилей в сопровождении полицейских проехала от железнодорожного вокзала до Парка 25-летия независимости по улице Гашека.
- Согласно резолюции ассамблеи ООН, День памяти жертв ДТП проводится каждое третье воскресенье ноября, - рассказала “НГ” старший инспектор отдела местной полицейской службы управления полиции города Костанай, майор полиции Елена МАГАСУМОВА. - В связи с этим с 12 по 18 ноября на территории всей республики проводится широкомасштабная акция “Неделя безопасности дорожного движения”. Всю неделю мы проводили различные мероприятия, а сегодня завершающее - автопробег.
В финальной точке маршрута, на набережной в КЖБИ, к участникам акции присоединились дети, гуляющие в парке. Они совместно с полицейскими запустили в небо черные и белые воздушные шары.
В этот же день завершился и конкурс “Будущий водитель”, традиционно проводимый в рамках “Недели безопасного дорожного движения”. В нем приняли участие 10 учащихся из 4 автошкол. Все участники были поощрены призами и грамотами. По результатам этапов "Лучший знаток ПДД" и "Лучший водитель" первое место занял Даулет КУДАБАЕВ.
- Нужно было решить теоретические задания и выполнить практические упражнения, - рассказал “НГ” победитель конкурса. - Призы давали, различные комплектующие для автомобиля. Мне достался компрессор и система подогрева сидений.
Акция затронула и совсем маленьких граждан. Полицейские совместно с отделом образования провели в костанайских школах и детских садах конкурс на лучший тематический рисунок.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
Алау вроде не открывалось - щас работает. Видимо, пытаются вспомнить, какой кнопкой ng.kz заблокировали, чтобы разблокировать :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
проверка проводилась :lol:
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
maxsaf: Открывается, без Впн и прокси.
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
Кто-то еще испытывает трудности доступа к Алау?
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
У меня Алау без впн тоже не открывается.