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Автопробегом отметили День памяти жертв ДТП в Костанае

Артём МАРУСИЧ

17 ноября 2018, 21:29 |  Общество

Сегодня, 17 ноября, колонна из десятка автомобилей в сопровождении полицейских проехала от железнодорожного вокзала до Парка 25-летия независимости по улице Гашека.

- Согласно резолюции ассамблеи ООН, День памяти жертв ДТП проводится каждое третье воскресенье ноября, - рассказала “НГ” старший инспектор отдела местной полицейской службы управления полиции города Костанай, майор полиции Елена МАГАСУМОВА. -  В связи с этим с 12 по 18 ноября на территории всей республики проводится широкомасштабная акция “Неделя безопасности дорожного движения”. Всю неделю мы проводили различные мероприятия, а сегодня завершающее - автопробег.


В финальной точке маршрута, на набережной в КЖБИ, к участникам акции присоединились дети, гуляющие в парке. Они совместно с полицейскими запустили в небо черные и белые воздушные шары.


В этот же день завершился и конкурс “Будущий водитель”, традиционно проводимый в рамках “Недели безопасного дорожного движения”. В нем приняли участие 10 учащихся из 4 автошкол. Все участники были поощрены призами и грамотами. По результатам этапов "Лучший знаток ПДД" и "Лучший водитель" первое место занял Даулет КУДАБАЕВ.

- Нужно было решить теоретические задания и выполнить практические упражнения, - рассказал “НГ” победитель конкурса. - Призы давали, различные комплектующие для автомобиля. Мне достался компрессор и система подогрева сидений.

Акция затронула и совсем маленьких граждан. Полицейские совместно с отделом образования провели в костанайских школах и детских садах конкурс на лучший тематический рисунок.
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§ Vital
Re: Автопробегом отметили День памяти жертв ДТП в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.11.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не комплектующие для авто А автоаксессуары...)))
Победитель будь осторожен, попец может загорается от китайского барахла. Не стоит всякую фигню тащить в авто если изначально это не было предусмотрено заводом изготовителем..
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