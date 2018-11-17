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maxsaf
IQ Костаная пока не выше среднего
Валентин: Если управляющий шкаф тупо отключает часть фонарей в зависимости от времени суток, то это какой-то... позор... а не диммирование, разумеется. Допустим, что все таки диммирование...
17.11.18 13:48
maxsaf
IQ Костаная пока не выше среднего
Это сказал сам руководитель отдела цифровизации аппарата акимата Костаная, он наверное считает - больше новых слов - выше премия. А пипл и так схавает.
17.11.18 13:44
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
Монгол Шуудан: у них даже 500 евро не берут. хотя 80 процентов евро в 500 банкнотах от общей суммы выпущенных наличных..
17.11.18 13:44
elektron
IQ Костаная пока не выше среднего
Да ладно! :lol: В Костанае такое чудо и за даром? 8-) У нас в штуттгарте по часам все фонари включают и выключают. Кое нде есть с сенсорами. Но в Костанае? Просто Вув! :lol: Неужели кто то...
17.11.18 13:43
alex_60
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
maxsaf: Да и понятно же, что он не всерьез. это для нас с тобой. реально по другому. и зачем по звонку. звонить по каждому посту? [Исправлено: alex_60, 17.11.2018 - 13:40]
17.11.18 13:38
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Министр экономики Тимур Сулейменов высказался о тарифах монополистов

17 ноября 2018, 12:20 |  Государство

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов высказался о сдерживании тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: gorvesti.ru

Глава МНЭ отметил, что попытка зафиксировать стоимость комуслуг на минимально возможной отметке не должна сказываться на качестве.

На совещании министру сообщили о снижении тарифа электростанций и отказе поставщикам услуг водоснабжения в повышении тарифа.

- Здесь я призываю к балансу, потому что мы в конце концов должны инфраструктуру обновлять. Может, стоит посмотреть, я не знаю конкретно детали. Не перегните палку. Я к чему призываю - потому что потом мы можем получить проблемы с качеством воды, отключением, проблемы с другими вещами, когда население будет сильно возмущаться, на производственную сферу может это повлиять. Поэтому строгость должна быть, но не должно быть перегибов, - обратился Тимур Сулейменов к представителям антимонопольного ведомства на совещании в акимате Алматы.
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