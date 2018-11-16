Ветер и осадки прогнозируются в Костанайской области на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтов, в первой половине следующей недели на территории нашей области ожидается неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде снега.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В понедельник, 19 ноября, ожидаем небольшой снег,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - А во вторник и среду осадки будут более обильными, местами возможна метель. Водители должны быть особенно внимательны, так как как очень вероятен гололед. Температура воздуха 19-21 ноября по ночам составит минус 2 - минус 7, местами мороз будет достигать 12 градусов. А днем с понедельника по среду будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер по прогнозам синоптиков будет менять направление с юго-западного на северо-западное. Скорость его временами будет достигать 15-20 м/с.