Ветер и осадки прогнозируются в Костанайской области на следующей неделе
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтов, в первой половине следующей недели на территории нашей области ожидается неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде снега.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В понедельник, 19 ноября, ожидаем небольшой снег,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - А во вторник и среду осадки будут более обильными, местами возможна метель. Водители должны быть особенно внимательны, так как как очень вероятен гололед. Температура воздуха 19-21 ноября по ночам составит минус 2 - минус 7, местами мороз будет достигать 12 градусов. А днем с понедельника по среду будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Ветер по прогнозам синоптиков будет менять направление с юго-западного на северо-западное. Скорость его временами будет достигать 15-20 м/с.
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