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maxsaf
IQ Костаная пока не выше среднего
Валентин: Если управляющий шкаф тупо отключает часть фонарей в зависимости от времени суток, то это какой-то... позор... а не диммирование, разумеется. Допустим, что все таки диммирование...
17.11.18 13:48
maxsaf
IQ Костаная пока не выше среднего
Это сказал сам руководитель отдела цифровизации аппарата акимата Костаная, он наверное считает - больше новых слов - выше премия. А пипл и так схавает.
17.11.18 13:44
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
Монгол Шуудан: у них даже 500 евро не берут. хотя 80 процентов евро в 500 банкнотах от общей суммы выпущенных наличных..
17.11.18 13:44
elektron
IQ Костаная пока не выше среднего
Да ладно! :lol: В Костанае такое чудо и за даром? 8-) У нас в штуттгарте по часам все фонари включают и выключают. Кое нде есть с сенсорами. Но в Костанае? Просто Вув! :lol: Неужели кто то...
17.11.18 13:43
alex_60
Министерство информации и коммуникаций РК прокомментировало ситуацию с блокировкой сайта "Нашей Газеты"
maxsaf: Да и понятно же, что он не всерьез. это для нас с тобой. реально по другому. и зачем по звонку. звонить по каждому посту? [Исправлено: alex_60, 17.11.2018 - 13:40]
17.11.18 13:38
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Верба зацвела в палисаднике у жительницы Костаная

17 ноября 2018, 09:47 |  Происшествия

Об этом "НГ" сообщила жительница пригородного поселка Дружба Татьяна Дворянская. Дерево члены ее семьи посадили сами 10 лет назад. Оно выросло из  веточки, которую Дворянские принесли из церкви на Вербное воскресение.

Фото Татьяны Дворянской

Интересно, что в октябре этого года из поселка Аманкарагай Костанайской области "НГ" уже поступало сообщение о зацветшей не ко времени вербе.

Специалисты объясняют это погодными аномалиями. Продолжительное потепление в период, когда растения уже впали в состояние зимнего покоя, они воспринимают как наступление весны.

Явление это редкое, но не уникальное. Та же Татьяна Дворянская в прошлом году сфотографировала сирень, которая зацвела в сентябре на местном кладбище.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Верба зацвела в палисаднике у жительницы Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
были случаи при потеплении.
что и другие деревья листья начинали выпускать зимой.
дома два дня назад цветок зацвел.
но там другая причина.

[Исправлено: alex_60, 17.11.2018 - 10:43]
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