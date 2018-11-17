Верба зацвела в палисаднике у жительницы Костаная
Об этом "НГ" сообщила жительница пригородного поселка Дружба Татьяна Дворянская. Дерево члены ее семьи посадили сами 10 лет назад. Оно выросло из веточки, которую Дворянские принесли из церкви на Вербное воскресение.
Фото Татьяны Дворянской
Интересно, что в октябре этого года из поселка Аманкарагай Костанайской области "НГ" уже поступало сообщение о зацветшей не ко времени вербе.
Специалисты объясняют это погодными аномалиями. Продолжительное потепление в период, когда растения уже впали в состояние зимнего покоя, они воспринимают как наступление весны.
Явление это редкое, но не уникальное. Та же Татьяна Дворянская в прошлом году сфотографировала сирень, которая зацвела в сентябре на местном кладбище.
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Валентин: Если управляющий шкаф тупо отключает часть фонарей в зависимости от времени суток, то это какой-то... позор... а не диммирование, разумеется. Допустим, что все таки диммирование...
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Моя Деревенька и её окрестности.
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IQ Костаная пока не выше среднего
Да ладно! :lol: В Костанае такое чудо и за даром? 8-) У нас в штуттгарте по часам все фонари включают и выключают. Кое нде есть с сенсорами. Но в Костанае? Просто Вув! :lol: Неужели кто то...
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maxsaf: Да и понятно же, что он не всерьез. это для нас с тобой. реально по другому. и зачем по звонку. звонить по каждому посту? [Исправлено: alex_60, 17.11.2018 - 13:40]