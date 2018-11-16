Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова

Министр информации и коммуникаций назвал этот рейтинг необъективным, передает Informburo.kz.

Кадр из видео Хабар NEWS

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" назвал глобальный рейтинг свободы слова, в котором Казахстан занимает 158-е место из 180 стран, необъективным.

"Я не хотел бы заниматься самообманом и строить какие-то иллюзии по части свободы слова в нашей стране. Мы не отрицаем, что нам есть над чем работать, чему учиться. Это нормальный эволюционный процесс. Казахстан – страна со строящейся демократией... Я считаю, что рейтинг свободы слова необъективен и в его методике слишком много допущений", – сказал Даурен Абаев.

Он привёл в пример Мексику, которая оказалась на 12 позиций выше Казахстана в рейтинге и отметил, что с 2000 года в этой стране было убито почти 140 журналистов и ещё 20 пропали без вести.

"Где бы вы больше боялись написать критическую статью? В Казахстане или в стране, опережающей нас в рейтинге свободы слова на 12 строчек? 42-е место в этом рейтинге занимает Ботсвана, где правительство уничтожает архивы прессы, вся информация о деятельности госаппарата засекречена, а любые попытки её заполучить караются законом", – отметил министр, подчёркивая субъективность рейтинга.

Даурен Абаев рассказал, что во время 20-ой Центрально-Азиатской конференции средств массовой информации, которая прошла на прошлой неделе в Астане, он встречался с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арвином Дезиром.

"Мы обсудили пути нашего дальнейшего сотрудничества. Что касается критики, не будем забывать, что в фокусе обсуждения был не только Казахстан, но и все страны Центральной Азии. При этом господин Дезир отметил значительный прогресс в развитии свободы СМИ в Казахстане", – сказал глава МИК РК.

Но и в адрес Казахстана было много рекомендаций, подчеркнул министр.

"Наши европейские коллеги считают, что мы должны декриминализовать некоторые статьи Уголовного кодекса, к примеру статью о возбуждении социальной, межнациональной, религиозной розни, и статью о распространении заведомо ложной информации. Но мы считаем, что это довольно чувствительные вопросы", – отметил Даурен Абаев.

В апреле этого года министр информации и коммуникаций оценил свободу слова в Казахстане по десятибалльной шкале в 7-8 баллов. На вопрос о том, считает ли он казахстанские СМИ свободными, Даурен Абаев ответил утвердительно.