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Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова

16 ноября 2018, 15:13 |  Государство

Министр информации и коммуникаций назвал этот рейтинг необъективным, передает Informburo.kz.

Кадр из видео Хабар NEWS

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" назвал глобальный рейтинг свободы слова, в котором Казахстан занимает 158-е место из 180 стран, необъективным.

"Я не хотел бы заниматься самообманом и строить какие-то иллюзии по части свободы слова в нашей стране. Мы не отрицаем, что нам есть над чем работать, чему учиться. Это нормальный эволюционный процесс. Казахстан – страна со строящейся демократией... Я считаю, что рейтинг свободы слова необъективен и в его методике слишком много допущений", – сказал Даурен Абаев.

Он привёл в пример Мексику, которая оказалась на 12 позиций выше Казахстана в рейтинге и отметил, что с 2000 года в этой стране было убито почти 140 журналистов и ещё 20 пропали без вести.

"Где бы вы больше боялись написать критическую статью? В Казахстане или в стране, опережающей нас в рейтинге свободы слова на 12 строчек? 42-е место в этом рейтинге занимает Ботсвана, где правительство уничтожает архивы прессы, вся информация о деятельности госаппарата засекречена, а любые попытки её заполучить караются законом", – отметил министр, подчёркивая субъективность рейтинга.

Даурен Абаев рассказал, что во время 20-ой Центрально-Азиатской конференции средств массовой информации, которая прошла на прошлой неделе в Астане, он встречался с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арвином Дезиром.

"Мы обсудили пути нашего дальнейшего сотрудничества. Что касается критики, не будем забывать, что в фокусе обсуждения был не только Казахстан, но и все страны Центральной Азии. При этом господин Дезир отметил значительный прогресс в развитии свободы СМИ в Казахстане", – сказал глава МИК РК.

Но и в адрес Казахстана было много рекомендаций, подчеркнул министр.

"Наши европейские коллеги считают, что мы должны декриминализовать некоторые статьи Уголовного кодекса, к примеру статью о возбуждении социальной, межнациональной, религиозной розни, и статью о распространении заведомо ложной информации. Но мы считаем, что это довольно чувствительные вопросы", – отметил Даурен Абаев.

В апреле этого года министр информации и коммуникаций оценил свободу слова в Казахстане по десятибалльной шкале в 7-8 баллов. На вопрос о том, считает ли он казахстанские СМИ свободными, Даурен Абаев ответил утвердительно.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15109
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свободу слова, видно по сайту НГ.
Нужно дать им, не НГ - 180 место... :-o
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§ Сыкымы
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 16.11.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я не хотел бы заниматься самообманом и строить какие-то иллюзии по части свободы слова в нашей стране Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32984

И наглядно это доказали... Вчера.
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§ pensioner
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 16.11.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модераторы НГ тоже фильтруют информацию читателей так, как чего не вышло .
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§ Vital
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте открытое письмо напишем , министру. .
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§ Vital
Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 16:53
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Vital
Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 16:54
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Vital
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удалили. Ну и ладно. Тогда в этом случае буду голосовать против нг:))))
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§ Vital
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю они не правомерно критикуют наших горячо любимых и законо выбранных ченовников.
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§ Menden1968
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
158-е место в рейтинге свободы слова

......по ретингу и газете видно свободу слова......газетчики боятся этим свидетельствует блокировка комментарий не считая нецензурные выражения.
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§ elektron
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он предел лицемерия! Прямо говоря "смотря в глаза" заявлять одно!
А на деле???? :-x
Может найдёт пару слов, так "прямо смотря говорить в глаза", что за чудеса с сайтом
НГ происходят :lol: ;-)
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§ Vital
Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А до когото ещё не дошло?
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§ Vital
Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю себя посадить в место журналистов . Считаю я виноват. И поэтому я должен быть на их месте , в заключении по политическим мотивам. Я против линии партии . Я хочу что б меня обвенили по политическим мотивам
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§ maxsaf
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.11.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может найдёт пару слов, так "прямо смотря говорить в глаза"

Патамушта патамушта? Эти подходят? :lol:
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§ maxsaf
Re: Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.11.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:Предлагаю себя посадить в место журналистов . Считаю я виноват. И поэтому я должен быть на их месте , в заключении по политическим мотивам.

А разве кого-то уже посадили?
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§ Vital
Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Чё ещё нет? Ну не вечер)))
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