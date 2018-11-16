Житикаринцы первыми в Костанаской области организовали у себя бизнес-форум
Галина КАТКОВА
Форум проходит сегодня, 16 ноября. В мероприятии участвуют предприниматели, в том числе из РФ, представители государственных институтов развития.
Характеризуя экономику региона, аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ отметил, что в последние три года значительно выросли инвестиции предприятий в основной капитал. В 2016 году - 5,8 млрд тенге, в 2017 году - 8,3 млрд тенге.
- Эту тенденцию мы хотели бы развить и закрепить. А для этого продемонстрировать инвестиционную привлекательность района, - обозначил цель форума Ибраев.
Он рассказал о том, какие дороги ремонтируются в приграничном регионе, как идёт строительство водопроводов в селах, что актуально для инвесторов в агросекторе. Сообщил о том, что в районе есть свободные земли сельхозназначения.
- Около 20 000 га мы готовы предоставить уже сейчас, - уточнил аким. - В ближайшей перспективе освобождаются значительные массивы, около 50 000 га.
Ещё одно интересное предложение от местной власти потенциальным инвесторам - свободные здания с подведенной инфраструктурой, находящиеся в коммунальной собственности или не занятые, но находящиеся в залоге у банков.
Во второй половине дня участникам форума эти здания покажут в натуре.
Ещё одно сообщение на форуме касалось геологической привлекательность района. Директор ТОО Асбестовое ГРП Низами ДЖАФАРОВ рассказал о добычном потенциале региона, который в целом оценивается в $35 млрд.
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