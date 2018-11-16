Форум
alex_60
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
maxsaf: Я же цифровизацией занимаюсь.)) у меня племянница в Торонто. лет десять где-то. из Белоруссии уезжали . родилась в России. тоже по этой теме. молодые еще..
16.11.18 20:29
maxsaf
В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на микрокредитование предпринимателей
yudjin: А предложение переименования села Тарановское в Айет куда испарилось? После выступления Аркалыкского Врача "ономастическая вакханалия" заметно сбавила обороты.
16.11.18 20:26
drakon
Рад любой компании
Вот так он - выглядит корнеплод сельдерея. a.radikal.ru Стоит то 1 кг. - 89 центов. Завтра - возьму, если Барбара будет делать - пюре. Остальное - всё есть... :lol: :oops:
16.11.18 20:24
maxsaf
Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
elektron: Только раскрутителя флуда не видать Он наверное в одиночном пикете стоит, борется за нашу с вами свободу слова. Без нее ему просто труба :lol:
16.11.18 20:23
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
и да, где фото бесплатных шницелей при открытии? мы что тут голодными должны читать такое. и вообще шницель - итальянское блюдо. при чем тут немцы. ///Официальная биография шницеля начинается в...
16.11.18 20:22
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на микрокредитование предпринимателей

Евгений ШИБАРШИН

16 ноября 2018, 14:21 |  Государство

Сегодня, 16 ноября, Костанайский областной маслихат на внеочередной сессии рассмотрел предложение акимата области об уточнении бюджета региона на 2018-2020 годы.

Заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Елена ДЕРИЙ сообщила, что по результатам государственных закупок сложилась экономия, которую можно распределить на финансирование первоочередных нужд.

Наибольшую сумму – 236,2 млн - она предложила направить на микрокредитование предпринимателей в городах в рамках развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

- Данные средства будут перечислены в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», где в дальнейшем будут распределены между банками партнерами для выдачи микрокредитов конечным заемщикам, - добавила Дерий.

В связи с тем, что в бюджетах Аркалыка и Карасуского районов ожидается невыполнение плана по доходам, возникла угроза невыплаты заработной платы бюджетникам, а также расчета по текущим расходам и за коммунальные услуги. На эти цели для компенсации потерь бюджета в названных городах и районе планируется выделить 140 млн тенге.

Еще 70 млн тенге добавят для оплаты расходов на транспортировку мазута для Аркалыкской ТЭС. Ранее на эти цели уже выделялось 140 млн тенге, но этих денег не хватило.

23,8 млн тенге предложено направить на увеличение заработной платы работникам лесных учреждений с 12% до 50%, согласно внесенным изменениям в приказ Министра сельского хозяйства.

7 млн тенге запланировано для завершения нулевого цикла по строительству 60-квартирного арендного жилого дома в Лисаковске.

Депутаты эти предложения утвердили единогласно.

Так же единогласно на этой сессии проголосовали за решение внести предложение по переименованию Тарановского района Костанайской области в район имени Беимбета Майлина. Его же имя решено присвоить школе-гиназии № 7 в городе Рудном. А в Костанае внесли предложение присвоить детско-юношеской школе олимпийского резерва имя Владимира Матвиенко.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.11.18 17:13 Ветер и осадки прогнозируются в Костанайской области на следующей неделе
16.11.18 15:13 Даурен Абаев объяснил, почему Казахстан занял 158-е место в рейтинге свободы слова
16.11.18 14:41 Житикаринцы первыми в Костанаской области организовали у себя бизнес-форум
16.11.18 13:35 Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
16.11.18 09:27 Дело о драке возле ночного клуба West в Костанае вновь рассматривает суд
15.11.18 20:29 Сайт "Нашей газеты" заблокировали в Казахстане
15.11.18 16:39 Пропавшую девушку нашли мертвой в Костанайской области
15.11.18 13:42 Чемпионат России по футболу - смотреть трансляцию футбола онлайн
15.11.18 12:15 Без вести пропавшего мужчину разыскивает полиция в Костанайской области
15.11.18 11:30 В подстрекательстве к даче взятки в 60 млн тенге обвиняют двух чиновников в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не чё не понял. Тэс аркалыка которым выделяют 70 лямов , это предприниматель? 23 ляма на увеличение зарплаты лесным " предпринимателям" , офигеть. Во по ушам едут. Ужас. Куда идём?
Профайл

§ yudjin
Re: В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.11.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проголосовали за решение внести предложение по переименованию Тарановского района

А предложение переименования села Тарановское в Айет куда испарилось?
Профайл

§ Сыкымы
Re: В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 16.11.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не чё не понял

236 - предпринимателям, ещё 140 - в районы, ещё 70 - в Аркалык, ещё 24 - лесникам, ещё 7 - в Лисаковку. Как-то так...
Профайл

§ Vital
В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на микрокредитование предпринимателей
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Я начинающий предприниматель. Мне надо 20-30 лям. Верну за два года. Я могу их взять. ?
Профайл

§ maxsaf
Re: В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.11.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А предложение переименования села Тарановское в Айет куда испарилось?

После выступления Аркалыкского Врача "ономастическая вакханалия" заметно сбавила обороты.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 77
Пользователей: 4
Всего: 81

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх