В бюджет Костанайской области добавили 236 млн тенге на микрокредитование предпринимателей

Сегодня, 16 ноября, Костанайский областной маслихат на внеочередной сессии рассмотрел предложение акимата области об уточнении бюджета региона на 2018-2020 годы.

Заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Елена ДЕРИЙ сообщила, что по результатам государственных закупок сложилась экономия, которую можно распределить на финансирование первоочередных нужд.

Наибольшую сумму – 236,2 млн - она предложила направить на микрокредитование предпринимателей в городах в рамках развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

- Данные средства будут перечислены в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», где в дальнейшем будут распределены между банками партнерами для выдачи микрокредитов конечным заемщикам, - добавила Дерий.

В связи с тем, что в бюджетах Аркалыка и Карасуского районов ожидается невыполнение плана по доходам, возникла угроза невыплаты заработной платы бюджетникам, а также расчета по текущим расходам и за коммунальные услуги. На эти цели для компенсации потерь бюджета в названных городах и районе планируется выделить 140 млн тенге.

Еще 70 млн тенге добавят для оплаты расходов на транспортировку мазута для Аркалыкской ТЭС. Ранее на эти цели уже выделялось 140 млн тенге, но этих денег не хватило.

23,8 млн тенге предложено направить на увеличение заработной платы работникам лесных учреждений с 12% до 50%, согласно внесенным изменениям в приказ Министра сельского хозяйства.

7 млн тенге запланировано для завершения нулевого цикла по строительству 60-квартирного арендного жилого дома в Лисаковске.

Депутаты эти предложения утвердили единогласно.

Так же единогласно на этой сессии проголосовали за решение внести предложение по переименованию Тарановского района Костанайской области в район имени Беимбета Майлина. Его же имя решено присвоить школе-гиназии № 7 в городе Рудном. А в Костанае внесли предложение присвоить детско-юношеской школе олимпийского резерва имя Владимира Матвиенко.