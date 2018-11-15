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Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Его берут в сборную . Щегловскую) Источник:www.ng.kz Мои поздравления! Vital: могу поделиться ну только за деньги Источник:www.ng.kz Я могу и бесплатно сказать ))). И за что это в...
15.11.18 20:04
Menden1968
В получении взятки в 60 млн тенге обвиняют двух чиновников в Костанайской области
С Жунусова и Куланбаева предлагаю снять все обвинения если находятся под стражей отпустить на свободу и извениться,далее восстановить на прежнее место работы с повышением зарплаты.Они больше не...
15.11.18 20:02
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сайт засох , ну и ладно. Хочу похвастаться своим сына. Его берут в сборную . Щегловскую))) пока. . Я лично как папа ездил в спорт магаз наш Костанайской, легионер , кто в теме знает чё за магаз. . Он...
15.11.18 19:29
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Попоследним данным , всю редакцию вызвали на прочищение мозгов, то есть модернизацию их. Поэтому сайт два часа не открывается. Только через спец программу))) могу поделиться ну только за деньги)))...
15.11.18 18:44
Vital
Пропавшую девушку нашли мертвой в Костанайской области
Плохого не чё не хочется говорить. Даша , Катя . Ждём всё-таки от наших ребят из органов какие то слова..
15.11.18 17:41
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Чемпионат России по футболу - смотреть трансляцию футбола онлайн

15 ноября 2018, 13:42 |  Реклама

В последнее время Чемпионат России по футболу пестрит новыми событиями и активными матчами. Давайте рассмотрим последние новости РПЛ и затронем вопрос, на каких ресурсах болельщикам можно посмотреть прямую трансляцию матчей.

Обзор последних двух матчей “Зенита” в Чемпионате России по футболу


До сих пор не угасают обсуждения матча “Зенит” - “Ахмат” и победы первого с минимальным отрывом. Для “Зенита” этот матч имел очень большое значение, так как перед этим он понес поражение от “Ростова”.

Нельзя сказать, что матч был очень красочным. Единственный мяч, забитый в ворота соперника - был отправлен с пенальти Клаудио Маркизио на 31-й минуте игры, а в остальном времени обе команды могли поразить ворота соперника, но счет так и остался неизменным.

И вот на прошлых выходных, 11 ноября “Зенит” столкнулся с ЦСКА, по всем прогнозам матч должен был пройти на равных, так как обе команды считаются сильными. Но прогнозы оказались далеки от реальности и ЦСКА одержало победу над “Зенитом” со счетом 2:0. Хотя, стоит отметить, Что для “Зенита” данное поражение не столь катастрофично, так как таблице РПЛ они по прежнему находятся в топе с 31-м очком и опережают ближайшего соперника “Краснодар” на пять очков.

Трансляция футбола онлайн на сайте footballhd.kz

Сайт footballhd.kz за недолгое время зарекомендовал себя как один из лучших сервисов футбольных новостей, статистики, а также ресурса, которым обеспечивается трансляция футбола онлайн самых актуальных матчей в хорошем качестве.

Преимущества данного сервиса:

  • каждый день выходят актуальные футбольные новости;
  • обзоры и спортивные прогнозы от профессиональных спортивных корреспондентов;
  • расписание и архив всех главных футбольных матчей.

В данный момент вас могут притянуть к экрану такие футбольные события, как возобновление чемпионата Украины и матч между “Динамо Киев” и “Мариуполем”. В АПЛ “битва города” - “Манчестер Юнайтед” против “Манчестер Сити”, в чемпионате Испании битва между “Сельтой” и “Реал Мадридом”, ну и посмотреть трансляцию матча между “Зенитом” и ЦСКА, в матче которых все ожидают забитые мячи.

Также стоит отметить, что в случае если вы упустите матч и не сможете посмотреть его прямую трансляцию, то он остается в архиве, в котором вы всегда сможете найти его и посмотреть пропущенную игру.

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