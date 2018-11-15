Чемпионат России по футболу - смотреть трансляцию футбола онлайн
В последнее время Чемпионат России по футболу пестрит новыми событиями и активными матчами. Давайте рассмотрим последние новости РПЛ и затронем вопрос, на каких ресурсах болельщикам можно посмотреть прямую трансляцию матчей.
Обзор последних двух матчей “Зенита” в Чемпионате России по футболу
До сих пор не угасают обсуждения матча “Зенит” - “Ахмат” и победы первого с минимальным отрывом. Для “Зенита” этот матч имел очень большое значение, так как перед этим он понес поражение от “Ростова”.
Нельзя сказать, что матч был очень красочным. Единственный мяч, забитый в ворота соперника - был отправлен с пенальти Клаудио Маркизио на 31-й минуте игры, а в остальном времени обе команды могли поразить ворота соперника, но счет так и остался неизменным.
И вот на прошлых выходных, 11 ноября “Зенит” столкнулся с ЦСКА, по всем прогнозам матч должен был пройти на равных, так как обе команды считаются сильными. Но прогнозы оказались далеки от реальности и ЦСКА одержало победу над “Зенитом” со счетом 2:0. Хотя, стоит отметить, Что для “Зенита” данное поражение не столь катастрофично, так как таблице РПЛ они по прежнему находятся в топе с 31-м очком и опережают ближайшего соперника “Краснодар” на пять очков.
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В данный момент вас могут притянуть к экрану такие футбольные события, как возобновление чемпионата Украины и матч между “Динамо Киев” и “Мариуполем”. В АПЛ “битва города” - “Манчестер Юнайтед” против “Манчестер Сити”, в чемпионате Испании битва между “Сельтой” и “Реал Мадридом”, ну и посмотреть трансляцию матча между “Зенитом” и ЦСКА, в матче которых все ожидают забитые мячи.
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