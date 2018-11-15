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В получении взятки в 60 млн тенге обвиняют двух чиновников в Костанайской области

Артём МАРУСИЧ

15 ноября 2018, 11:30 |  Криминал

Заведующий сектором госзакупок отдела строительства Костаная Булат Жунусов и главный специалист областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Жасулан Куланбаев обвиняются в получении взятки в размере 60 млн тенге за помощь в победе на конкурсе госзакупок.

В январе 2018 года отделом строительства акимата города Костаная был объявлен конкурс на строительство двух пятиэтажных жилых домов №№ 48 и 49 в микрорайоне Юбилейный по 700 с лишним миллионов тенге за каждый (по 600 миллионов тенге без учета НДС). Жунусов в этих конкурсах указан как представитель организатора конкурса в роли «члена комиссии».

В феврале ТОО «РайсСтрой» подало заявку на участие в конкурсе.

По версии следствия, Куланбаев предложил компании помощь в сборе необходимых документов и через должностных лиц обеспечение победы в конкурсе за 60 000 000 тенге. В марте ТОО «РайсСтрой» было признано победителем, а Куланбаев и Жунусов за продолжение финансирования строительства жилых домов запросили с представителя предприятия Серика Какимова взятку в размере 5% от общей суммы договора.

В июне планировалось объявление еще нескольких конкурсов: на строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в микрорайоне Юбилейный и строительство водопровода в селе Аманкарагай Аулиекольского района.

По материалам дела, Куланбаев попросил Какимова найти компании для участия в этих конкурсах, а после того как Какимов предоставил реквизиты двух фирм, указал на необходимость дачи взятки должностным лицам департамента государственного аудита в размере 100 000 и 200 000 тенге.

В начале июля Какимов обратился в Антикоррупционную службу Костанайской области. А после передал Куланбаеву требуемые деньги.

Тем временем Куланбаев и Жунусов настоятельно потребовали, чтобы Какимов передал им ранее оговоренные 60 млн тенге, причем согласились взять двумя частями по 30 млн.

В конце июня Какимов передал Куланбаеву 30 млн, часть из которых была имитированными купюрами. На следующий день в одной из гостиниц он передал эти деньги Жунусову, который также был задержан сотрудниками антикоррупционной службы.

Процесс рассматривает сейчас Специализированный межрайонный суд по уголовным делам. На одном из заседаний в качестве эксперта был допрошен руководитель отдела государственных закупок Костанайской области Алихан ДАРБАЕВ. Суд интересовал вопрос, какие функции были доступны Жунусову как члену комиссии на портале госзакупок.

Как пояснил эксперт, с момента объявления конкурса до протокола вскрытия заявок, у членов комиссии есть возможность просмотреть только количество поданных заявок.

- После того как формируется протокол вскрытия, идет отсчет 10 рабочих дней на рассмотрение данных заявок, - рассказал суду Дарбаев. - Тогда члены комиссии все увидят. После формирования протокола предварительного допуска, где указываются все недочеты и замечания, потенциальному поставщику дается 3 рабочих дня на приведение в соответствие своей заявки.

Члены комиссии получают доступ к заявкам сразу после вскрытия конвертов, при этом они имеют до 10 рабочих дней на то, чтобы указать все недочеты и замечания в протоколе предварительного доступа. Официально эти замечания для потенциальных поставщиков будут доступны только после формирования протокола предварительного доступа, тогда у поставщиков останется три рабочих дня для приведения заявок в надлежащий вид.

Кому из членов комиссии какая заявка попадет на рассмотрение, правилами и законами не регламентируется, как и не регламентируется, когда проверяющий должен приступить к изучению заявки, может выбрать любую в первый же день.

При этом официальная возможность взаимного просмотра заявок у потенциальных поставщиков, в отличие от членов комиссии, появляется только после того, как сформируется протокол итогов, в котором уже будет указан победитель.

Тем временем на сайте акимата Костаная должность заведующего сектором государственных закупок отдела строительства отмечена как вакантная. А этой осенью сменился и руководитель отдела.
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