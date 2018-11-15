За убийство любовника сожительницы судят жителя Костанайской области

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении трех жителей села Новонежинка Аулиекольского района в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области началось в среду, 14 ноября. Один из них - 26-летний Антон ВАГИН - обвиняется в убийстве из двуствольного ружья любовника своей сожительницы. Двое его друзей - 34-летний Леонид СОФЬЯННИКОВ и 24-летний Геннадий КУЗНЕЦОВ - в сокрытии этого убийства.

Подсудимый Антон Вагин находится под арестом, двое его друзей - под подпиской о невыезде

Антона Вагина завели в зал суда в наручниках, он находится под арестом, двое его друзей пришли сами.

События, которые привели к этому преступлению, начали развиваться еще летом, а убийство произошло в начале сентября. Главным мотивом, по версии следствия, стала ревность. Антон Вагин несколько лет жил в гражданском браке с Мариной Кузнецовой, у них была 4-летняя дочь. Летом Марина на сайте знакомств познакомилась с Михаилом Балтиным, у них завязались романтические отношения. Гражданский муж узнал об этом из переписки в WhatsApp и пришел в ярость. Он устроил скандал и потребовал, чтобы жена разорвала отношения с любовником. Однако Марина сообщила, что давно сделала выбор в пользу Михаила Балтина и собирается уйти от Вагина.

Несмотря на произошедшее объяснение, молодые люди продолжили проживание в одном доме, хотя и в разных комнатах. Тогда на телефон Вагина с разных телефонных номеров начали поступать сообщения с угрозами и требованиями, чтобы он оставил Марину. Как предполагает Вагин, угрозы поступали от ее любовника Балтина. Об угрозах и своих предположениях относительно угрожавшего Вагин сообщил в районное отделение полиции. Полицейские потребовали от Марины предоставить абонентский номер Балтина. Однако она категорически отказалась.

Все подсудимые заявили, что обвинение им понятно

Спустя какое-то время Вагин взял из сейфа в доме своего отца двуствольное охотничье ружье, которое хранилось в разобранном виде в чехле цвета хаки, и патронташ с 12 патронами 12-го калибра.

9 сентября 2018 года Вагин попросил своего друга Геннадия Кузнецова, с сестрой которого он проживал, все-таки узнать у Марины номер сотового телефона ее любовника. Кузнецов так и сделал. Позже они попросили Леонида Софьянникова, у которого была машина, отвезти их в Лисаковск, где работал любовник Кузнецовой.

Не доезжая до города, Вагин позвонил на сотовый номер Балтину и, представившись участковым инспектором Аулиекольского района, попросил сообщить свое местонахождение. Балтин сообщил, что на своем КамАЗе ездит по полям недалеко от села Жамбасколь Тарановского района, однако скоро подъедет к шиномонтажке, расположенной недалеко от Лисаковска.

Когда Балтин подъехал к шиномонтажке, там его уже дожидалась троица. Вагин набросился на него с обвинениями, Балтин предложил поговорить по-мужски. Но Вагин сказал, что будет разговаривать с ним в поле. Поехали на двух машинах. Балтин остановился в поле и вышел из грузовика. В это время Вагин достал ружье.

В ходе предварительного слушания прокурор только зачитал обвинительное заключение

- Далее с расстояния 2 метров он произвел выстрел в область грудной клетки Балтина, - зачитал обвинительное заключения прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ. - От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Находившиеся вместе с Балтиным Кузнецов и Софьянников не сообщили в органы полиции о случившемся, поэтому преданы суду за недонесение о достоверно известном особо тяжком преступлении.

После зачтения приговора все подсудимые сообщили, что обвинение им понятно. Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 21 ноября.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА