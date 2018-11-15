Форум
yudjin
IQ Костаная пока не выше среднего
Как обычно, замах на рубль, удар на копейку! На данном этапе из всего якобы сделанного практического применения для рядового горожанина - нет и выгоды для бюджета тем более. Чтобы оцифровать...
15.11.18 13:05
КГСПС
Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу
Руководить по-простецки - кулаком - проще. Обычно его используют, когда проблему нужно решать немедленно. Похоже, в Казахстане наступает время, когда иначе нельзя. Источник:www.ng.kz А ещё можно...
15.11.18 13:03
Trueman4400
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
arman_kst: Странно, однако разве аким был за рулем? Водитель нарушил и водитель понес ответственность за допущенные нарушения. И, наверное, не надо было делать дороги в регионе. Все бы ездили...
15.11.18 12:59
211
IQ Костаная пока не выше среднего
Неплохо.. Сюда можно вливать миллиардами и говорить, что что то делаешь..
15.11.18 12:17
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Каждый несёт персональную ответственность за те слова, что публикует. Ты когда свои комменты строчишь, мелкий шрифт над Источник:www.ng.kz Это не так.. Впервую очередь несет...
15.11.18 12:08
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

За убийство любовника сожительницы судят жителя Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 ноября 2018, 09:32 |  Криминал

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении трех жителей села Новонежинка Аулиекольского района в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области началось в среду, 14 ноября. Один из них - 26-летний Антон ВАГИН - обвиняется в убийстве из двуствольного ружья любовника своей сожительницы. Двое его друзей - 34-летний Леонид СОФЬЯННИКОВ и 24-летний Геннадий КУЗНЕЦОВ - в сокрытии этого убийства.

Подсудимый Антон Вагин находится под арестом, двое его друзей - под подпиской о невыезде

Антона Вагина завели в зал суда в наручниках, он находится под арестом, двое его друзей пришли сами.

События, которые привели к этому преступлению, начали развиваться еще летом, а убийство произошло в начале сентября. Главным мотивом, по версии следствия, стала ревность. Антон Вагин несколько лет жил в гражданском браке с Мариной Кузнецовой, у них была 4-летняя дочь. Летом Марина на сайте знакомств познакомилась с Михаилом Балтиным, у них завязались романтические отношения. Гражданский муж узнал об этом из переписки в WhatsApp и пришел в ярость. Он устроил скандал  и потребовал, чтобы жена разорвала отношения с любовником. Однако Марина сообщила, что давно сделала выбор в пользу Михаила Балтина и собирается уйти от Вагина.

Несмотря на произошедшее объяснение, молодые люди продолжили проживание в одном доме, хотя и в разных комнатах. Тогда на телефон Вагина с разных телефонных номеров начали поступать сообщения с угрозами и требованиями, чтобы он оставил Марину. Как предполагает Вагин, угрозы поступали от ее любовника Балтина. Об угрозах и своих предположениях относительно угрожавшего Вагин сообщил в районное отделение полиции. Полицейские потребовали от Марины предоставить абонентский номер Балтина. Однако она категорически отказалась.

Все подсудимые заявили, что обвинение им понятно

Спустя какое-то время Вагин взял из сейфа в доме своего отца двуствольное охотничье ружье, которое хранилось в разобранном виде в чехле цвета хаки, и патронташ с 12 патронами 12-го калибра.

9 сентября 2018 года Вагин попросил своего друга Геннадия Кузнецова, с сестрой которого он проживал, все-таки узнать у Марины номер сотового телефона ее любовника. Кузнецов так и сделал. Позже они попросили Леонида Софьянникова, у которого была машина, отвезти их в Лисаковск, где работал любовник Кузнецовой.

Не доезжая до города, Вагин позвонил на сотовый номер Балтину и, представившись участковым инспектором Аулиекольского района, попросил сообщить свое местонахождение. Балтин сообщил, что на своем КамАЗе ездит по полям недалеко от села Жамбасколь Тарановского района, однако скоро подъедет к шиномонтажке, расположенной недалеко от Лисаковска.

Когда Балтин подъехал к шиномонтажке, там его уже дожидалась троица. Вагин набросился на него с обвинениями, Балтин предложил поговорить по-мужски. Но Вагин сказал, что будет разговаривать с ним в поле. Поехали на двух машинах. Балтин остановился в поле и вышел из грузовика. В это время Вагин достал ружье.

В ходе предварительного слушания прокурор только зачитал обвинительное заключение

- Далее с расстояния 2 метров он произвел выстрел в область грудной клетки Балтина, - зачитал обвинительное заключения прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ. - От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Находившиеся вместе с Балтиным Кузнецов и Софьянников не сообщили в органы полиции о случившемся, поэтому преданы суду за недонесение о достоверно известном особо тяжком преступлении.

После зачтения приговора все подсудимые сообщили, что обвинение им понятно. Главное судебное разбирательство по этому делу назначено на 21 ноября.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.11.18 12:15 Без вести пропавшего мужчину разыскивает полиция в Костанайской области
15.11.18 11:30 В получении взятки в 60 млн тенге обвиняют двух чиновников в Костанайской области
15.11.18 10:47 Родственников мужчины, погибшего под автобусом, разыскивает полиция в Костанае
15.11.18 08:40 Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу
14.11.18 17:32 Снег и метель ожидаются в конце недели в Костанайской области
14.11.18 16:08 Мажилисмены: Нацбанк передал часть пенсионных активов компании с сомнительной репутацией
14.11.18 13:50 Правительство РК наделят полномочиями незамедлительно запрещать новые виды наркотиков
14.11.18 12:14 В деле председателя Аулиекольского районного суда, подозреваемого во взяточничестве, появились новые детали
14.11.18 11:45 Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
14.11.18 10:29 Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в Казахстане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ itrigger
Re: За убийство любовника сожительницы судят жителя Костанайской...
itrigger


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 15.11.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
поэтому преданы суду за недонесение о достоверно известном особо тяжком преступлении Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32973

Тут больше на соучастие похоже
Профайл

§ Сабыр
Re: За убийство любовника сожительницы судят жителя Костанайской...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.11.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот сколько таких оленей губят жизнь себе,ребёнку,и тому мужичку.. Если твоя женщина Б,то при чём здесь все остальные?? Идиот!
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 194
Пользователей: 3
Всего: 197

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх