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Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу

«Слово «справедливость» стало палочкой-выручалочкой»
15 ноября 2018, 08:40 |  Мнения

На прошлой неделе вице-министр министерства национальной экономики Айбатыр ЖУМАГУЛОВ презентовал в мажилисе Парламента РК проект закона с поправками, призванными регулировать торговую деятельность. Дискуссию вызвало предложение разработчиков законопроекта создать оптово-распределительные центры для продовольственных товаров.

Цепочка движения продукции от поля-фермы до конечного потребителя всегда вызывала возбуждение. По причине взлета цен, источником которого определяли посредников между производителями и потребителями. Как государство ни пыталось их укоротить, успех, если и был, то временный.

И на этот раз представитель минсельхоза Ильяс ДОСХОЖАЕВ, защищая данный законопроект перед мажилисменами, заявил:

- Бывает, что с поля один килограмм картофеля уходит по 20 тенге, а до рынка Астаны он доходит уже по 120. При этом затраты сельхозтоваропроизводителя намного превышают затраты посредников, которые находятся между конечным покупателем и сельхозтоваропроизводителем. Строительство центров позволит распределить эту прибыль более справедливо.

По его словам, места в оптово-распределительных центрах будут предоставляться фермерам. Они-то и будут регулировать цены на продовольственные товары.

Слово «справедливость» в последнее время стало палочкой-выручалочкой в поиске универсального принципа, способного сгладить разрушительные последствия бездумного использования рыночных механизмов. Но очень уж это понятие эфемерно. Потому и трактуется кому как выгодно.

На этот раз справедливое распределение прибыли хотят установить, используя механизм государственно-частного партнерства. Государство будет вкладывать бюджетные деньги в создание инфраструктуры этих центров, а частники начнут ими управлять. Как?

В правительстве надеются - справедливо. Но в том-то и дело, что, по информации вице-министра Жумагулова, никаких ограничительных мер по торговым надбавкам законопроект не предусматривает. Значит, и принцип справедливости будет реализовываться по разумению частных управляющих. То есть если даже цены для конечного покупателя останутся те же, то прибыль посредников перетечет сельхозпроизводителям. Будет ли это 20%, 50% или 300%, судя по словам Жумагулова, никаких ограничений не будет. Депутат мажилиса от КНПК Владислав КОСАРЕВ идею правительственных разработчиков оценил с большевистской прямотой:

- Здесь не законами надо оперировать для наведения порядка, а просто стукнуть кулаком по столу и заставить чиновников исполнять свой долг.

Помнится, 5 октября президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ тоже заявил, что только, «стукнув кулаком по столу», он заставил заниматься строительством Национального научного центра онкологии. Нечто подобное он продемонстрировал и на недавнем заседании Совета Безопасности в отношении некоторых министров. Обвинив их в бездействии, когда монополисты своими завышенными тарифами «наносят ущерб населению».

Руководить по-простецки - кулаком - проще. Обычно его используют, когда проблему нужно решать немедленно. Похоже, в Казахстане наступает время, когда иначе нельзя. А упомянутый проект закона - лишь призрачная попытка соединить кулак государственности с частной инициативой.
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* КГСПС
Re: Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.11.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководить по-простецки - кулаком - проще. Обычно его используют, когда проблему нужно решать немедленно. Похоже, в Казахстане наступает время, когда иначе нельзя.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32972?1542265243 А ещё можно башмаком по столу и сказать:"Я вам покажу кузькину мать!"
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