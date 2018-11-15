Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу
На прошлой неделе вице-министр министерства национальной экономики Айбатыр ЖУМАГУЛОВ презентовал в мажилисе Парламента РК проект закона с поправками, призванными регулировать торговую деятельность. Дискуссию вызвало предложение разработчиков законопроекта создать оптово-распределительные центры для продовольственных товаров.
Цепочка движения продукции от поля-фермы до конечного потребителя всегда вызывала возбуждение. По причине взлета цен, источником которого определяли посредников между производителями и потребителями. Как государство ни пыталось их укоротить, успех, если и был, то временный.
И на этот раз представитель минсельхоза Ильяс ДОСХОЖАЕВ, защищая данный законопроект перед мажилисменами, заявил:
- Бывает, что с поля один килограмм картофеля уходит по 20 тенге, а до рынка Астаны он доходит уже по 120. При этом затраты сельхозтоваропроизводителя намного превышают затраты посредников, которые находятся между конечным покупателем и сельхозтоваропроизводителем. Строительство центров позволит распределить эту прибыль более справедливо.
По его словам, места в оптово-распределительных центрах будут предоставляться фермерам. Они-то и будут регулировать цены на продовольственные товары.
Слово «справедливость» в последнее время стало палочкой-выручалочкой в поиске универсального принципа, способного сгладить разрушительные последствия бездумного использования рыночных механизмов. Но очень уж это понятие эфемерно. Потому и трактуется кому как выгодно.
На этот раз справедливое распределение прибыли хотят установить, используя механизм государственно-частного партнерства. Государство будет вкладывать бюджетные деньги в создание инфраструктуры этих центров, а частники начнут ими управлять. Как?
В правительстве надеются - справедливо. Но в том-то и дело, что, по информации вице-министра Жумагулова, никаких ограничительных мер по торговым надбавкам законопроект не предусматривает. Значит, и принцип справедливости будет реализовываться по разумению частных управляющих. То есть если даже цены для конечного покупателя останутся те же, то прибыль посредников перетечет сельхозпроизводителям. Будет ли это 20%, 50% или 300%, судя по словам Жумагулова, никаких ограничений не будет. Депутат мажилиса от КНПК Владислав КОСАРЕВ идею правительственных разработчиков оценил с большевистской прямотой:
- Здесь не законами надо оперировать для наведения порядка, а просто стукнуть кулаком по столу и заставить чиновников исполнять свой долг.
Помнится, 5 октября президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ тоже заявил, что только, «стукнув кулаком по столу», он заставил заниматься строительством Национального научного центра онкологии. Нечто подобное он продемонстрировал и на недавнем заседании Совета Безопасности в отношении некоторых министров. Обвинив их в бездействии, когда монополисты своими завышенными тарифами «наносят ущерб населению».
Руководить по-простецки - кулаком - проще. Обычно его используют, когда проблему нужно решать немедленно. Похоже, в Казахстане наступает время, когда иначе нельзя. А упомянутый проект закона - лишь призрачная попытка соединить кулак государственности с частной инициативой.
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