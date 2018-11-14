Мажилисмены: Нацбанк передал часть пенсионных активов компании с сомнительной репутацией

Информация о плохой репутации компании Aviva Investors, которая получила в управление 200 млн долларов из ЕНПФ, доступна в открытых источниках, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото media.publika.md

Депутаты Мажилиса Парламента РК усомнились в репутации компании Aviva Investors, которую Национальный банк Казахстана выбрал в качестве внешнего управляющего частью пенсионных активов казахстанцев. Депутат Шакир Хахазов направил запрос на имя председателя Нацбанка РК Данияра Акишева, в котором сообщил о том, что информацию о неэффективной работе этой компании можно найти даже в открытых источниках.

В своём запросе депутат отметил, что вопрос будущих пенсий наиболее остро воспринимается казахстанцами, что наглядно продемонстрировала история с покупкой ЕНПФ облигаций Международного банка Азербайджана в 2014 году. Тогда неэффективное управление пенсионными активами привело к угрозе утраты средств.

"Казалось бы, эта история должна была научить руководство Нацбанка осторожному обращению с доверенными ему активами казахстанцев. Но что мы видим снова? 27 сентября по заявлению Национального банка часть активов ЕНПФ передана внешнему управляющему – компании Aviva Investors по мандату глобальной облигации развивающихся рынков. Остальные активы либо проходят процедуру передачи, либо объявлен тендер на выбор внешнего управляющего. Между тем в открытых зарубежных источниках компания Aviva Investors характеризуется как неоднократный нарушитель инвестиционного законодательства", – говорится в депутатском запросе.

Мажилисмен отметил, что в феврале 2015 года управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании опубликовало информацию о том, что Aviva Investors оштрафовали на 7,6 млн фунтов за неэффективную систему управления инвестициями и манипуляции со средствами клиентов. В результате компания Aviva Investors выплатила 150 млн фунтов в виде штрафов и компенсаций за системные сбои.

"Информация об этом была опубликована на официальном сайте управления по финансовому регулированию и надзору Королевства Великобритания, в газетах Financial Times, Telegraph. Обращаю внимание, что вся эта информация содержится в открытых источниках. Как её оценивать? Не означает ли это, что наш Национальный банк вновь наступает на те же самые грабли, доверяя деньги казахстанцев партнёру, репутация которого скажем так, не безупречна", – сказал Шакир Хахазов.

Депутат также высказал недовольство по поводу страны, в которой Нацбанк РК решил разместить пенсионные активы.

"Почему именно Великобритания выбрана в качестве места размещения пенсионных активов? Исторически сложилось так, что суды Великобритании живут за счёт конфискованного имущества, штрафов и санкций, налагаемых на ответчиков по проигранному иску. Это их законный хлеб, и размер суммы, размещённой в Великобритании, как показывает практика, играет здесь немаловажную роль , определяя объективность вынесенного судьей решения", – отметил мажилисмен.

Депутаты попросили руководителя Нацбанка ответить на ряд вопросов. Мажилисменов интересует, по какому принципу финансовый регулятор выбирает внешних управляющих пенсионными активами и проверяют ли госструктуры репутацию предполагаемого партнёра до заключения сделки.

"И кто конкретно понесёт ответственность, если пенсионные активы наших граждан, размещённые за рубежом по решению Нацбанка, внезапно обесценятся?" – говорится в запросе.

В ЕНПФ сообщили, что все вопросы, касающиеся управления пенсионными активами, находятся в компетенции Нацбанка, поэтому прокомментировать заявления депутата в фонде не могут. informburo.kz направило запрос в Национальный банк Казахстана с просьбой высказать мнение по поводу репутации Aviva Investors и сохранности доверенных ей активов.