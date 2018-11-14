Новые поправки позволят Правительству утверждать три документа, в том числе список наркотических средств, запрещённых в Казахстане, передает Informburo.kz.

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Правительство Казахстана наделят полномочиями незамедлительно вводить запрет на новые виды синтетических наркотиков, сообщил на пленарном заседании Мажилиса министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов. Эта норма предусмотрена в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров".

По словам Калмуханбета Касымова, поправки позволят незамедлительно вводить запрет на быстро появляющиеся на рынке новые виды синтетических наркотиков, ранее не входивших в национальный список запрещённых веществ.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных затрат и является необходимой мерой реагирования на угрозу распространения в Казахстане синтетических наркотиков, заключил глава МВД.

Синтетические наркотики ввозятся к нам из России, Китая, Европы через почтовые переводы и оплачиваются через киви-кошелёк, добавил министр внутренних дел.

"Получается, мы ловим только тех, кто покупает. Они (наркодилеры. – Авт.) постоянно меняют формулы, меняют атомы и не попадают в наш список (запрещённых веществ. – Авт.), и мы не можем привлечь их к ответственности. 86 человек отпустили мы, хотя они реально завезли нам наркотики", – объяснил Калмухамбет Касымов.

Министр отметил, что при изменении небольшого атома в нарковеществе наркотические свойства он сохраняет. Эксперты могут выявить, является ли вещество аналогом того или иного наркотика, подчеркнул он. В 2014 году, предложение по проведению исследования влияния таких веществ на организм человека было поддержано. Однако, по словам Калмухамбета Касымова, применить норму на практике невозможно.

"По аналогам наши эксперты быстро определяют, что это наркотик, а как он влияет на организм, они начинают исследовать в срок от 6 месяцев до двух лет, а это наш процессуальный закон не позволяет, мы по шесть месяцев держать под стражей людей не можем, по сути дела мы оказались в ситуации невозможности исполнения закона, поэтому эксперты Минюста и Минздрава предложили исключить этот второй факт из закона, а аналоги и заместители атома водорода – это понятие уточняем", – пояснил он.

Мажилис одобрил законопроект в первом чтении.

Чтобы ограничить распространение наркотических средств, МВД закрывает интернет-ресурсы.

"В 2017 году закрыли 520, в 2018 году – 3200 сайтов тех, что распространяли. Месяц назад мы вышли с предложением в Нацбанк и Минфин. Пока в соответствии с законом о платежах до 100 МРП можно анонимно платить (240 тысяч тенге). Мы предложили убрать эти анонимные платежи, чтобы видеть перемещение денег. Это сейчас рассматривается", – сказал он.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, назвал меры, принимаемые МВД РК, правильными.

"К сожалению, поскольку интернет очень открытый и нет никаких ограничений, очень правильно Калмуханбет Нурмуханбетович (глава МВД РК. – Авт.), любую сумму можно провести и сделать", – подчеркнул он.

На днях в Казахстане пользователи WhatsApp пересылали друг другу сообщения, в которых женщины рассказывают о наркотиках, распространяемых среди детей под видом жвачек и конфет. В департаменте полиции Жамбыльской области опровергли эту информацию.