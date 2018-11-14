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alex_60
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14.11.18 14:57
Сергей_я
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
arman_kst: Надо не водителя штрафовать, а акима отчитывать на дисциплинарном совете по этике и обьявить выговор Источник:www.ng.kz Такое возможно только в параллельном мире. Ну или в любой...
14.11.18 14:22
arman_kst
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
Надо не водителя штрафовать, а акима отчитывать на дисциплинарном совете по этике и обьявить выговор
14.11.18 13:57
kbkz1980
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В деле председателя Аулиекольского районного суда, подозреваемого во взяточничестве, появились новые детали

14 ноября 2018, 12:14 |  Криминал

Председатель Аулиекольского районного суда Бекжан Жамбулов не был задержан по подозрению в коррупции, это стало известно из постановления Специализированного следственного суда города Костаная. Более того, он вернулся в здание суда и присутствовал при обыске лишь потому, что должен был обеспечить присутствие других сотрудников и участвовать в обыске как председатель суда, передает NUR.KZ. Как сообщалось ранее со ссылкой на Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, Жамбулов подозревался в получении взятки.

Кадр из видео задержания АДГСПК РК

В постановлении говорится, что Жамбулов обратился в суд с жалобой «о признании незаконными действий сотрудников ДНБПК по Костанайской области по его задержанию 17 октября 2018 года». Он ехал в вечернее время после работы на своем автомобиле по трассе Аулиеколь-Костанай, когда сотрудники ведомства заблокировали движение и принудили остановиться.

Затем они сказали, чтобы он вернулся в здание суда, куда Жамбулов в итоге вернулся вместе с сотрудником ДНБПК. Из здания суда ему не разрешали выйти до окончания обыска, ключи от кабинетов он выдал сам, а также вызвал сотрудников суда.

Жамбулов посчитал, что действия сотрудников ДНБПК незаконны и подал в суд.

В суде были выслушаны стороны, сотрудники ДНБПК, и суд пришел к выводу, что доводы не нашли своего подтверждения, и ходатайство Жамбулова о признании незаконными действий сотрудников нужно оставить без удовлетворения. Однако в постановлении говорится, что Жамбулов обязан был присутствовать при проведении следственных действий, как председатель вверенного ему районного суда. Ппосле проведения обыска его никто не задерживал, сообщается в постановлении.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к самому  Бежану Жамбулову, который рассказал, что при обыске никаких денежных средств найдено не было.

Напомним, что 19 октября адвокату Женису Дусмагамбетову суд назначил санкцию в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца. По нашим данным Дусмагамбетов подозревался в том, что он сначала передал взятку от подозреваемых по уголовному делу Жамбулову, а затем передал её обратно. Во время возврата денег Дусмагамбетова задержали. Речь шла о сумме в 1 млн тенге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32681
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