Среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 164 552 тенге. Об этом свидетельствуют данные Комитета по статистике МНЭ РК, передает Tengrinews.kz.
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При этом медианная зарплата, по данным ведомства на апрель, составляет 106 253 тенге. Как сообщили в комитете, в экономике Казахстана в октябре были заняты 8,7 миллиона человек. Среди них 6,6 миллиона наемных работников.
Численность безработных в октябре 2018 года, по оценке, составила 442 тысячи человек, уровень безработицы - 4,8 процента. Официально на конец октября 2018 года зарегистрированы в органах занятости - 142,3 тысячи человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,6 процента от численности рабочей силы.
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