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14.11.18 14:57
Сергей_я
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
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14.11.18 14:22
arman_kst
Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
Надо не водителя штрафовать, а акима отчитывать на дисциплинарном совете по этике и обьявить выговор
14.11.18 13:57
kbkz1980
Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в Казахстане
alex_60: так они скромно говорили что им 1 000 000 хватает только на еду, коммунальные услуги и одежду. Нуу... наверно когда мульён пополучают Покупки делают чаще в люкс сигментах ,а не в...
14.11.18 13:47
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Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в Казахстане

14 ноября 2018, 10:29 |  Государство

Среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 164 552 тенге. Об этом свидетельствуют данные Комитета по статистике МНЭ РК, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Tengrinews.kz

Фото ©Tengrinews.kz

При этом медианная зарплата, по данным ведомства на апрель, составляет 106 253 тенге. Как сообщили в комитете, в экономике Казахстана в октябре были заняты 8,7 миллиона человек. Среди них 6,6 миллиона наемных работников.

Численность безработных в октябре 2018 года, по оценке, составила 442 тысячи человек, уровень безработицы - 4,8 процента. Официально на конец октября 2018 года зарегистрированы в органах занятости - 142,3 тысячи человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,6 процента от численности рабочей силы.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2919
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.11.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случаем не тот случай когда один ест мясо а пятеро капусту, а все вместе едят голубцы
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§ Медный
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.11.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну хоть в статистике у нас всё хорошо :lol: :lol: :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.11.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Случаем не тот случай

Он самый. Чтобы видеть реальную картину, надо изменить метод исчисления средней з\п.
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§ maxsaf
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо смотреть на медианную. Это значит, что у 50% работников зп ниже 106 253 тенге, а у другой половины - выше 106 253 тенге.
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§ maxsaf
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большая разница между средней и медианной указывает на большое расслоение в обществе :-(
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§ Медный
Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в Казахстане
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.11.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я в статистике не силён, но я бы смотрел "моду")))
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§ alex_60
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1743
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недавно прошел флешмоб акимов областей. по оглашению своих зарплат.
точнее окладов. зарплаты поболее всегда.
так они скромно говорили что им 1 000 000 хватает
только на еду, коммунальные услуги и одежду.
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§ arman_kst
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.11.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы она росла. Стоит на месте 3 года
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§ dandiv
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.11.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Если бы она росла. Стоит на месте 3 года

Верное замечание!
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§ drakon
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15090
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Если бы она росла. Стоит на месте 3 года

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32965

Так у вас уже 3 года, зарплата 164 000 тенге?... :lol: :lol: :-o
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§ kbkz1980
Re: Среднемесячная зарплата превысила 164 тысячи тенге в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3900
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.11.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так они скромно говорили что им 1 000 000 хватает
только на еду, коммунальные услуги и одежду.

Нуу... наверно когда мульён пополучают
Покупки делают чаще в люкс сигментах ,а не в масс-марките ,поэтому денежек впритык хватает.
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