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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сухие цЫфры.. Флуд с 11.11 , 8000 просмотров.. То есть за два дня, может два с половиной.. Фиксируем сейчас на уровне 1465000 , для контроля.. Никогда не обращал внимания на просмотры. Только поле...
14.11.18 01:42
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Блин, зашел индюка посмотреть (фотки), а тут опять ругачка :-( . Всем мира и добра
14.11.18 00:42
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога: Да исчезни ты совсем !! По моему я тебе в личке за долго до закрытия ветки на что то уже намекал.. И даже говорил.. Ты зачем говоришь что то, если я тебе уже тогда сказал? Почему не сказал...
14.11.18 00:26
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
На новые правила будущего так сказать.. В которых не будет места "боевым настроениям на целую неделю" или "войны".. Которое выдумывают наши горячие в интернете головы..
14.11.18 00:23
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Хех.. Как зашевелились то смотрю.. Ответить? Нет, на личные оскорбления не стану, рисковать Флудом не стану, как некоторые, пытаясь сделать как то больно оппоненту взяли и ушатали площадку, которую...
14.11.18 00:15
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Информацию о закрытии детского центра в Костанайской области опровергли в управлении образования

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 ноября 2018, 20:49 |  Общество

Встреча по поводу закрытия регионального учебно-методического центра развития и дополнительного образования Костанайской области, больше известного как детский центр, состоялась в управлении образования сегодня, 13 ноября. На нее пригласили представителей СМИ.

Уже в ходе беседы с журналистами подошли родители, но заместитель руководителя управления образования Аман СЕЙТОВ, проводивший встречу, заявил, что поговорит с ними позже.

- Сразу хочу официально заявить, что центр не закрывается, а реорганизуется в связи с увеличением штата, - пояснил журналистам Сейтов. – Появится дополнительная услуга психологической поддержки, поэтому мы планируем доукомплектовать его двумя социальными педагогами и восемью психологами, либо будет семь психологов и один психиатр. О закрытии центра речи вообще не идет.

Сейтов пояснил, что ложную информацию о закрытии детского центра через мессенджер WhatsApp распространили два бывших педагога центра, которые вслед за директором уволились по собственному желанию. Один педагог работал в кружке хореографии, второй – в кружке вокала.

- Они дезинформировали и взбудоражили родителей, что недопустимо для педагогов, это противоречит этическим и педагогическим нормам поведения, - отметил Сейтов. – За клевету предусмотрена ответственность.

Сейчас в центре работает 17 кружков, в которых занимается 472 ребенка. Ни один из них, утверждают в управлении образования, не будет закрыт.

- Преподавателей вокала у нас было два, - пояснила новый руководитель регионального центра Елена ПЕТРЕНКО. – Одна из них уволилась. Сейчас мы просим детей перейти ко второму педагогу. Также уволилась хореограф, нового хореографа мы ищем.

Аман Сейтов пояснил, что набрать новый штат из десяти сотрудников планируют уже к началу следующего года. Если это удастся, то с нового года центр будет совмещать две функции – педагогическую и психологическую. Он станет единственным таким центром в Казахстане.

Совмещение двух функций в одном детском центре, как подчеркнул Сейтов, стало возможным благодаря изменениям, которые были внесены в образовательные стандарты.

Кроме того, на базе детского центра откроют круглосуточный call-центр психологической помощи, в связи с чем и требуется большой штат психологов. Для новых сотрудников уже предусмотрена покупка оборудования, а также двух автомобилей для поездок по регионам. На эти цели из бюджета области выделено 50 млн тенге.  
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§ 211
Re: Информацию о закрытии детского центра в Костанайской области...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6135
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.11.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший центр..
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§ Гога
Информацию о закрытии детского центра в Костанайской области опровергли в управлении образования
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец , плюсик заработал !!К новым рекордам идем смело ! А на футбол все же не ходил .
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