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Новый маммограф для обследования пациенток появился в поликлинике № 3 Костаная

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

13 ноября 2018, 17:02 |  Общество

Современная цифровая маммографическая система MX-600 корейского производства уже два дня используется для скрининговых обследований женщин. Этот аппарат обладает рядом преимуществ по сравнению с маммографами предыдущего поколения. С помощью MX-600 можно делать снимки как на пленке, так и в цифровом формате. Это делает такую технику особенно удобной для использования в рамках КМИС (комплексной медицинской информационной системы), цифровой снимок можно сразу сохранить в базе данных, отправить удаленному врачу для консультации. Немаловажно и то, что само обследование проходит для женщин без дискомфорта, который вызывали маммографы предыдущих поколений.

- Маммография — это золотой стандарт диагностики заболеваний молочной железы, - сказала заместитель главного врача по лечебной работе поликлиники Даметкен ВАЛИЕВА. - Это обследование позволяет выявить рак молочной железы на ранних стадиях. Что особенно важно, если посмотреть на статистику. По итогам 10 месяцев 2018 года в Костанайском онкодиспансере взято на учет 2 103 впервые заболевших онкобольных, из них 248 - женщины с раком молочной железы. То есть это 11,8 % от всех заболевших. Таким образом, рак молочной железы на первом месте. На втором — рак легкого (11,7 %), на третьем — рак кожи (11,4 %). Поэтому мы рекомендуем всем женщинам проходить обследование раз в два года. Приобретение этого маммографа планировали давно. 53 миллиона тенге на его покупку выделены из собственных средств поликлиники, так работают деньги, получаемые за платные услуги. Высокая скорость получения изображений теоретически позволит в день обследовать до 50 человек.

Еще одно преимущество новой цифровой маммографической системы — снижение дозы облучения. А управление яркостью и контрастностью снимков позволяет выявлять даже самые мелкие детали, что делает диагностику более точной.

В Костанайской области в данный момент работают всего 10 цифровых маммографов.
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* kbkz1980
Re: Новый маммограф для обследования пациенток появился в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3895
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.11.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 2я поликлиника приобретёт что нить для обследования,а то совсем печалька.
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* drakon
Новый маммограф для обследования пациенток появился в поликлинике № 3 Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15083
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А 2я поликлиника приобретёт что нить для обследования,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=786821&topic_id=36135&forumid=1#786821

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