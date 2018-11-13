Анонимный опрос об эффективности практики премирования госслужащих проведут в акиматах Костанайской области

Такое решение 12 ноября принял Совет по этике Агентства РК по делам государственных служащих и противодействию коррупции в Костанайской области после анализа обеспечения социальных гарантий госслужащих в части применения поощрений.

Салауат МУКСИМОВ: «Задача руководителя при назначении премий: быть справедливым и объективным»

В ходе изучения сложившейся практики премирования в некоторых управлениях и отделах областного и районных акиматов, а также в аппаратах сельских округов специалисты Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции выявили факты назначения различных премий сотрудникам, занимающим одинаковые должности.

В частности, в день профессионального празднования медицинских работников один из руководителей отделов Департамента охраны общественного здоровья Костанайской области получил премию в размере 138 000 тенге, а остальным 11-и ее назначили на 69% меньше. В День строителя трех главных специалистов Управления строительства, архитектуры и градостроительства поощрили премией от 140 000 до 170 000 тенге, а остальные получили от 90 000 до 100 000. Более чем в два раза отличался размер премии и при поощрении специалистов отдела экономики и финансов акимата Костанайского района. Аналогичная практика сложилась и в аппаратах некоторых сельских акиматов, где премии оказалась скромнее, но подходы при их назначении сложились такие же.

- Конечно, премирование делается по усмотрению первого руководителя, - отметил председатель Совета по этике Салауат МУКСИМОВ. – Был случай, когда наоборот – критиковали, что премии равные. Их стимулирующая суть от этого теряется. С другой стороны, руководитель должен сделать так, чтобы было всеобщее одобрение и понимание. В этом вопросе нужно навести порядок.

К такому выводу Муксимова подвели итоги анонимного опроса, который провели в некоторых из выше названных госструктур. Например, в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства 10% опрошенных отрицательно оценили премирование за выполнение особо важных заданий и других подобных видов исполнения служебных обязанностей. 30% оценили практику премирования, как не прозрачную, а 15% считают, что премированные совершают неприемлемые действия – передают часть премии руководителю.

Заместитель руководителя Управления Мадина МАХМУТОВА наличие таких фактов опровергла. Наличие большого числа негативных оценок объяснила неблагоприятным психологическим климатом, который сложился в коллективе после слияния двух управлений и смены кадров.

Мадина Махмутова отрицает факты передачи части премий руководителям

Руководитель отдела экономики и финансов акимата Костанайского района Зинагуль КЕНЖЕГАРИНА неодинаковость в размерах премий объяснила различием заслуг премированных.

Зинагуль КЕНЖЕГАРИНА: «Мы премировали по заслугам»

Выяснилось, что, несмотря на то, что в этом отделе приняты Правила премирования, четких и понятных критериев для назначения поощрения нет. Этот недостаток свойственен и другим госструктурам. По оценке членов Совета, им не хватает и достаточной прозрачности по поводу того, кого за что премировали.

В условиях реформирования госслужбы, стрежнем которой является создание системы бонусов для мотивации прихода высокопрофессиональных специалистов, высказанные замечания оказались очень актуальны.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА