Ограничения, по которым госслужащим не рекомендуется публиковать фотографии в соцсетях, назвал уполномоченный по этике акимата Костанайской области

12 ноября, на очередном заседании Совета по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции в Костанайской области рассмотрели результаты деятельности уполномоченного по этике акимата Аулиекольского района Ибрагима БЕКМУХАМЕДОВА. Главная тема обсуждения – как проводится мониторинг и контроль за соблюдением служебной этики среди местных исполнительных органов.

Ибрагим Бекмухамедов сообщил, что информацию о соблюдении этических норм получает во время приема граждан, а также при проведении анкетирования госслужащих и по итогам мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях. В частности, зафиксировано 12 случаев, когда госслужащие Ауеликольского района на своих аккаунтах в социальных сетях публиковали материалы, нарушающие этические требования. Их рекомендовали удалить.

Член Совета по этике Мурат АБЕНОВ заинтересовался, по каким критериям публикации такого рода считаются негативными. Ответить на этот вопрос вызвался присутствующий на заседании Совета уполномоченный по этике акимата Костанайской области Кайрат СЮНДИКОВ. Он заявил, что в основе мониторинга публикаций госслужащих лежит проверка на соответствие этическим нормам, прописанным в Этическом кодексе государственных служащих РК. В числе ограничений были названы фотографии, где госслужащие изображены со спиртными напитками, с оружием. А поскольку «казахстанское общество не однородно» и в нем «есть социальное расслоение», то неприемлемым считается также фотографии госслужащих «с элементами роскоши». Такого рода публикации, по оценке уполномоченного по этике, «могут вызвать отторжение у пользователей».

- Мы рекомендуем эти моменты исключить, - уточнил Сюндиков. – Запрета нет. Подобные фотографии можно хранить в семейных альбомах, в местах ограниченного доступа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА