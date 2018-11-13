Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Ограничения, по которым госслужащим не рекомендуется публиковать фотографии в соцсетях, назвал уполномоченный по этике акимата Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

13 ноября 2018, 14:07 |  Государство

12 ноября, на очередном заседании Совета по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции в Костанайской области рассмотрели результаты деятельности уполномоченного по этике акимата Аулиекольского района Ибрагима БЕКМУХАМЕДОВА. Главная тема обсуждения – как проводится мониторинг и контроль за соблюдением служебной этики среди местных исполнительных органов.

Ибрагим Бекмухамедов сообщил, что информацию о соблюдении этических норм получает во время приема граждан, а также при проведении анкетирования госслужащих и по итогам мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях. В частности, зафиксировано 12 случаев, когда госслужащие Ауеликольского района на своих аккаунтах в социальных сетях публиковали материалы, нарушающие этические требования. Их рекомендовали удалить.

Член Совета по этике Мурат АБЕНОВ заинтересовался, по каким критериям публикации такого рода считаются негативными. Ответить на этот вопрос вызвался присутствующий на заседании Совета уполномоченный по этике акимата Костанайской области Кайрат СЮНДИКОВ. Он заявил, что в основе мониторинга публикаций госслужащих лежит проверка на соответствие этическим нормам, прописанным в Этическом кодексе государственных служащих РК. В числе ограничений были названы фотографии, где госслужащие изображены со спиртными напитками, с оружием. А поскольку «казахстанское общество не однородно» и в нем «есть социальное расслоение», то неприемлемым считается также фотографии госслужащих «с элементами роскоши». Такого рода публикации, по оценке уполномоченного по этике, «могут вызвать отторжение у пользователей».

- Мы рекомендуем эти моменты исключить, - уточнил Сюндиков. – Запрета нет. Подобные фотографии можно хранить в семейных альбомах, в местах ограниченного доступа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.11.18 20:49 Информацию о закрытии регионального учебно-методического центра Костанайской области опровергли в управлении образования
13.11.18 17:34 Двух жителей Костанайской области разыскивает департамент полиции
13.11.18 17:02 Новый маммограф для обследования пациенток появился в поликлинике № 3 Костаная
13.11.18 16:38 Анонимный опрос об эффективности практики премирования госслужащих проведут в акиматах Костанайской области
13.11.18 13:19 Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о монополистах
13.11.18 11:20 Минэнерго разработало проект по снижению предельных оптовых цен на газ
13.11.18 10:57 Информацию о раздаче наркотиков под видом жвачек в школах Тараза опровергла полиция
13.11.18 09:01 Руководитель Департамента по контролю образования ответил на вопрос о правомерности организации «культпохода» школьников на футбол в Костанае
12.11.18 21:22 Совет по этике Костанайской области признал поселкового акима виновным в бездействии по организации общественных работ для осужденного
12.11.18 17:07 Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в словах дело?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Ограничения, по которым госслужащим не рекомендуется...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6114
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.11.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое отторжения , о чем это они фантазируют?
Кому то интересно смотреть на чиновников, как они живут и чем дышат?
Это только их проблемы, смотрящих и подглядывающих, но никак не чиновников..
Профайл

* таноми52
Re: Ограничения, по которым госслужащим не рекомендуется...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.11.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А поскольку «казахстанское общество не однородно» и в нем «есть социальное расслоение»,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32955

Что, уже возникла социальная рознь?
Профайл

§ КГСПС
Re: Ограничения, по которым госслужащим не рекомендуется...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что, уже возникла социальная рознь?


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32955

И не только.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 6
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх