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Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о монополистах

13 ноября 2018, 13:19 |  Государство

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам к 1 декабря 2018 года разработать пошаговый план по снижению тарифов на электричество, тепло-, водоснабжение, телефонную связь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:primeminister.kz

Фото primeminister.kz

Сагинтаев поручил разобраться по всем выявленным фактам неисполнения монополистами тарифных смет и инвестиционных обязательств, незаконному включению в стоимость услуг непроизводственных затрат.

"Недобросовестные монополисты, которые получили прибыль за счет завышения тарифов, и управляющие компании должны ответить по закону. Расследования должны быть публичными. Через две недели заслушаем этот вопрос здесь, на заседании правительства. Как уже было сказано, данная работа должна идти совместно с прокуратурой", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.

"Президент поставил задачу - перестроить работу, почувствовать социальную ответственность, быть открытыми и заслужить доверие людей. Поэтому поручаю Министерству нацэкономики и Минэнерго в первой декаде декабря провести круглый стол, обсудить план действий с участием региональных подразделений, СМИ, представителей прокуратуры, монополистов, депутатов. Общественность должна знать позицию правительства по вопросам обеспечения прозрачности образования тарифов, формирования предельных тарифов на 2019 год. Руководство МНЭ и МЭ, а также руководители территориальных подразделений по вопросам эффективности исполнения монополистами инвестиционных обязательств должны отчитаться перед народом и СМИ публично," - сказал Сагинтаев.

Миннацэкономики с заинтересованными госорганами поручено создать республиканскую систему мониторинга сферы ЖКХ.

"Система мониторинга должна работать на местах с участием общественности и затрагивать все вопросы, связанные с тарифами, качеством услуг, запросами населения. Тимур Муратович (Сулейменов - министр национальной экономики - прим.), по тарифам ЖКХ до конца недели откройте горячую линию. О принятых решениях будем регулярно информировать СМИ", - добавил премьер-министр.

Также МНЭ, Минэнерго и акиматам регионов поручено взять на особый контроль ценообразование на уголь, газ, лекарства и социально значимые товары.

"Акимы не должны допускать ценовые сговоры, накрутки посредников, должны пресекать необоснованное завышение цен. Поручаю Министерству образования и науки и Минздраву подготовить по решению актуальных вопросов рабочее совещание. Особый акцент - на снижение расценок на обучение и медицинские услуги. Срок - две недели. Министерство информации и коммуникаций - информационное обеспечение этой работы", - заключил Бакытжан Сагинтаев.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1730
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ведь как просто вопросы решаются.
и никто ведь не возражает , пока по крайней мере, из монополистов.
еще бы эти все слова в реальное снижение вылилось.
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§ 211
Re: Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6114
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.11.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда говорят по осени, одно и то же..
Прям не отличить..
Но цены их почему то не слушают, и главное Его Величество Дойляр..
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§ bgb
Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о монополистах
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4170
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.11.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если в одном месте краник перекрывают, то найдется другой краник... 8-)
возмущен:
почему ктэк не берет за осмотр радиаторов и стояков в подъездах?
почему кэц не берет за осмотр лампочек, проверку патронов и проводов?
и еще куча кучная!!!

[Исправлено: bgb, 13.11.2018 - 15:28]
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§ Маркс
Re: Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.11.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Недобросовестные монополисты, которые получили прибыль за счет завышения тарифов, и управляющие компании должны ответить по закону.

Стесняюсь спросить, а разве бывают добросовестные монополисты и капиталисты? Если бы у них была совесть, то не было бы прибыли. Тут нужно выбирать что-то одно.
Цитата:
НГ:
Президент поставил задачу - перестроить работу, почувствовать социальную ответственность, быть открытыми и заслужить доверие людей.

То есть строили капитализм, строили, а теперь пора обратно, в социализм? Опять перестройка, только наоборот.
Цитата:
НГ:
Акимы не должны допускать ценовые сговоры, накрутки посредников, должны пресекать необоснованное завышение цен.

Все станет еще жестче, изощреннее, циничнее, бесперспективнее, цены взлетят еще выше. Зажимать нельзя, нужно регулировать, изменять условия, чтобы было выгодно делать правильно.
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§ Добринцофф
Re: Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6248
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.11.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам к 1 декабря 2018 года разработать пошаговый план по снижению тарифов на электричество, тепло-, водоснабжение, телефонную связь, Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32953

А чё с газом?Почему про газ ни слова?
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§ КГСПС
Re: Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному кажется, что нас отвлекают от чего-то, что намного серьёзнее ЖКХ?
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