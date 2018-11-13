Расследования должны быть публичными - Сагинтаев о монополистах

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам к 1 декабря 2018 года разработать пошаговый план по снижению тарифов на электричество, тепло-, водоснабжение, телефонную связь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото primeminister.kz

Сагинтаев поручил разобраться по всем выявленным фактам неисполнения монополистами тарифных смет и инвестиционных обязательств, незаконному включению в стоимость услуг непроизводственных затрат.

"Недобросовестные монополисты, которые получили прибыль за счет завышения тарифов, и управляющие компании должны ответить по закону. Расследования должны быть публичными. Через две недели заслушаем этот вопрос здесь, на заседании правительства. Как уже было сказано, данная работа должна идти совместно с прокуратурой", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.

"Президент поставил задачу - перестроить работу, почувствовать социальную ответственность, быть открытыми и заслужить доверие людей. Поэтому поручаю Министерству нацэкономики и Минэнерго в первой декаде декабря провести круглый стол, обсудить план действий с участием региональных подразделений, СМИ, представителей прокуратуры, монополистов, депутатов. Общественность должна знать позицию правительства по вопросам обеспечения прозрачности образования тарифов, формирования предельных тарифов на 2019 год. Руководство МНЭ и МЭ, а также руководители территориальных подразделений по вопросам эффективности исполнения монополистами инвестиционных обязательств должны отчитаться перед народом и СМИ публично," - сказал Сагинтаев.

Миннацэкономики с заинтересованными госорганами поручено создать республиканскую систему мониторинга сферы ЖКХ.

"Система мониторинга должна работать на местах с участием общественности и затрагивать все вопросы, связанные с тарифами, качеством услуг, запросами населения. Тимур Муратович (Сулейменов - министр национальной экономики - прим.), по тарифам ЖКХ до конца недели откройте горячую линию. О принятых решениях будем регулярно информировать СМИ", - добавил премьер-министр.

Также МНЭ, Минэнерго и акиматам регионов поручено взять на особый контроль ценообразование на уголь, газ, лекарства и социально значимые товары.

"Акимы не должны допускать ценовые сговоры, накрутки посредников, должны пресекать необоснованное завышение цен. Поручаю Министерству образования и науки и Минздраву подготовить по решению актуальных вопросов рабочее совещание. Особый акцент - на снижение расценок на обучение и медицинские услуги. Срок - две недели. Министерство информации и коммуникаций - информационное обеспечение этой работы", - заключил Бакытжан Сагинтаев.