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Икар
В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
yudjin: сообщения были, по твоему поведению и писанине твоей в этой как минимум тебе, значит все по теме. Редакция статус УВАЖАЕМОГО у него снимите, думаю тут многие со мной согласны будут, за...
13.11.18 13:10
yudjin
В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
Икар: Ты по теме пиши, а не обо мне. Как и о чём, я буду сам решать. За какие-то ранги форума никогда не держался и не держусь, но и решать не тебе. За сим откланяюсь, ибо выше уже был флуд не...
13.11.18 12:50
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
ты почему не работе. тут. прогул поставят.
13.11.18 12:47
Икар
В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
yudjin: ой бай, что это было? что вызвало таку реакцию? Источник:www.ng.kz вызвало, постояное твое нахальство, презрение другими людьми...нашелся небожитель типа идеальный... За последние пару...
13.11.18 12:44
yudjin
В нарушениях ПДД был замечен служебный автомобиль акима Костанайской области
Икар: Ты за речью то следи, совсем уже распоясался охамел, грани начал путать. ой бай, что это было? что вызвало таку реакцию? Поясню, есть водители, а есть водятлы, которым плевать и на правила...
13.11.18 12:40
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Информацию о раздаче наркотиков под видом жвачек в школах Тараза опровергла полиция

13 ноября 2018, 10:57 |  Государство

В редакцию "НГ" также поступали сообщения, в которых женщины рассказывают о наркотиках, распространяемых среди детей под видом жвачек и конфет. В одном из них женщина представляется учительницей, но не называет город, где это происходит. В другом женщина, четко озвучивая место - Астана, заявляет, что ее дочери неизвестный мужчина вручил конфету.

Иллюстративное фото pckolog.com

В тоже время, как сообщает Informburo.kz, в Жамбылской области не зарегистрировано фактов распространения таких веществ.

Информация о раздаче наркотиков в школе под видом жвачек не соответствует действительности, сообщил начальник отделения ювенальной полиции МПС ДВД Жамбылской области Куанышбек Калжанов.

Информацию распространяли в мессенджере WhatsApp от имени работников системы образования.

В полиции изучили это аудиосообщение. При проверке озвученные факты не нашли подтверждения.

В ДП Жамбылской области добавили, что такая же информация в 2015-2017 годы распространялась в Ставропольском и Приморском краях, Сахалинской области, Татарстане и Башкортостане (Российская Федерация), а в январе 2018 года – в Уральске.

"На территории Жамбылской области нет фактов отравления подобными веществами, обращений граждан по поводу их распространения нигде не зарегистрировано", – сообщили в полиции.

Департамент полиции решил довести информацию до администрации общеобразовательных школ и напомнил, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой штраф до 5000 МРП (12 млн тенге) или лишение свободы на срок до пяти лет.
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