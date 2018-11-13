Информацию о раздаче наркотиков под видом жвачек в школах Тараза опровергла полиция

В редакцию "НГ" также поступали сообщения, в которых женщины рассказывают о наркотиках, распространяемых среди детей под видом жвачек и конфет. В одном из них женщина представляется учительницей, но не называет город, где это происходит. В другом женщина, четко озвучивая место - Астана, заявляет, что ее дочери неизвестный мужчина вручил конфету.

Иллюстративное фото pckolog.com

В тоже время, как сообщает Informburo.kz, в Жамбылской области не зарегистрировано фактов распространения таких веществ.

Информация о раздаче наркотиков в школе под видом жвачек не соответствует действительности, сообщил начальник отделения ювенальной полиции МПС ДВД Жамбылской области Куанышбек Калжанов.

Информацию распространяли в мессенджере WhatsApp от имени работников системы образования.

В полиции изучили это аудиосообщение. При проверке озвученные факты не нашли подтверждения.

В ДП Жамбылской области добавили, что такая же информация в 2015-2017 годы распространялась в Ставропольском и Приморском краях, Сахалинской области, Татарстане и Башкортостане (Российская Федерация), а в январе 2018 года – в Уральске.

"На территории Жамбылской области нет фактов отравления подобными веществами, обращений граждан по поводу их распространения нигде не зарегистрировано", – сообщили в полиции.

Департамент полиции решил довести информацию до администрации общеобразовательных школ и напомнил, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой штраф до 5000 МРП (12 млн тенге) или лишение свободы на срок до пяти лет.