Информацию о раздаче наркотиков под видом жвачек в школах Тараза опровергла полиция
В редакцию "НГ" также поступали сообщения, в которых женщины рассказывают о наркотиках, распространяемых среди детей под видом жвачек и конфет. В одном из них женщина представляется учительницей, но не называет город, где это происходит. В другом женщина, четко озвучивая место - Астана, заявляет, что ее дочери неизвестный мужчина вручил конфету.
Иллюстративное фото pckolog.com
В тоже время, как сообщает Informburo.kz, в Жамбылской области не зарегистрировано фактов распространения таких веществ.
Информация о раздаче наркотиков в школе под видом жвачек не соответствует действительности, сообщил начальник отделения ювенальной полиции МПС ДВД Жамбылской области Куанышбек Калжанов.
Информацию распространяли в мессенджере WhatsApp от имени работников системы образования.
В полиции изучили это аудиосообщение. При проверке озвученные факты не нашли подтверждения.
В ДП Жамбылской области добавили, что такая же информация в 2015-2017 годы распространялась в Ставропольском и Приморском краях, Сахалинской области, Татарстане и Башкортостане (Российская Федерация), а в январе 2018 года – в Уральске.
"На территории Жамбылской области нет фактов отравления подобными веществами, обращений граждан по поводу их распространения нигде не зарегистрировано", – сообщили в полиции.
Департамент полиции решил довести информацию до администрации общеобразовательных школ и напомнил, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой штраф до 5000 МРП (12 млн тенге) или лишение свободы на срок до пяти лет.
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