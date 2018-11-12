Совет по этике Костанайской области признал поселкового акима виновным в бездействии по организации общественных работ для осужденного

Сегодня, 12 ноября, на заседании Совета по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции в Костанайской области рассмотрено дисциплинарное дело акима Сорочинского сельского округа Сарыкольского района Жанболата САБИРБАЕВА.

По информации сотрудника прокуратуры Сарыкольского района Долата БЕКЕНТАЕВА, в акимат Сорочинского сельского округа был направлен Коваленко Е.В., которому суд за совершение мелкого хищения назначил наказание в виде общественных работ сроком на 60 часов. В соответствии с законодательством, организацией общественных работ должны заниматься местные органы исполнительной власти.

Поселковый аким направил Коваленко для выполнения общественных работ в ТОО «Олжа Арыстан - ПК», которое находится в п. Крыловка, расположенном на территории того же округа. Осужденный работал там и до приговора суда. В итоге, по версии прокуратуры, подтвержденной письмом директора названного ТОО, Коваленко, ранее работавший скотником, от этих обязанностей не освобождался, за что и получил заработную плату. То есть, продолжал работать, как прежде. Получилось, что к общественным работам, которые он должен был исполнять бесплатно, не привлекался, а, значит, наказание на проступок фактически не отбывал.

Аким сельского округа Жанболат Сабирбаев заявил членам Совета, что он действительно определил место для общественных работ в ТОО «Олжа Арыстан - ПК», но контролировать исполнение должен был сотрудник акимата, которого в этот период в аппарате акима не было.

Совет по этике не согласился с выводами надзорного органа о том, что Сабирбаев совершил проступок, дискредитирующий государственную службу, который квалифицируется в Законе «О государственной службе Республики Казахстан», как «оказание неправомерного предпочтения физическому лицу при подготовке и принятии решений». Члены Совета усмотрели в поведении сельского акима лишь ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, что также является нарушением Этического кодекса госслужащих.

- Вы должны понимать, что своим бездействием не обеспечили реализацию принципа справедливости, - обратился к Сабирбаеву председатель Совета по этике, руководитель Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ. - Человек, совершивший неправомерные действия, фактически ушел от назначенного ему наказания,

Совет принял решение предложить акиму Сарыкольского района объявить Жанболату Сабирбаеву выговор. Другим пунктом рекомендовали прокуратуре района дать правовую оценку ситуации с неисполнением наказания, которое суд определил для Коваленко.