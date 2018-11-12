Отключать электроэнергию в Костанае будут на этой неделе
План отключения электроэнергии с 12 по 16 ноября опубликовала на своем сайте пресс-служба акима города. Согласно плану, Костанайская горэлектросеть продолжит ремонт оборудования на подстанциях. В связи с этим в спальных районах и частном секторе Костаная будут отключать свет.
Иллюстративное фото newsdelo.com
ТП-49 (ремонт оборудования подстанции)
12 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- гостиница «Азия»,
- автомойка «Мойдодыр».
Частный сектор:
- ул. 8 Марта 1-62, 51/2-51/18,
- ул. Фролова 1-39, 19/1-19/6,
- ул. Краснопартизанская 2-71, 12/1-12/12,
- ул. Казахская 2-25,
- ул. Тобольская 3-84,
- ул. Павлова 1/3-2/10,
- ул. Наримановская 4-24, 20/1-20/11.
ТП-621 (ремонт оборудования подстанции)
13 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- автомойка по ул. ген. Арыстанбекова 3/8.
Благоустроенный сектор:
- пр. Абая 9/1.
ТП– 51 (ремонт оборудования подстанции)
14 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- Изолятор по ул. Джангильдина 9,
- АЗС «Эталон».
Частный сектор:
- пер. Рудненский 22/2-28/13, 23/1-23/12,
- ул. Хакимжановой 118-154,
- пер. Соколовский 55-83, 42/2-42/14, 18/2-18/16, 50/1-50/12,
- ул. Комарова 101-103.
КТП–СДСУ-43 (ремонт оборудования подстанции)
14 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- ул. Уральская 37/3.
ТП-192 (ремонт оборудования подстанции)
15 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- дом-интернат по ул. Красносельская 20,
- кафе «Бриз»,
Частный сектор:
- ул. Мичурина 1-32,
- ул. Красносельская 3-46,
- ул. Левобережная 1-25,
- ул. Свободы 1-48.
РП-11 (ремонт оборудования подстанции)
16 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00
- школа № 7,
- детский сад «Ак-Ерке» в 9 мкр,
- магазин «Два Кума»,
- магазин «Дастархан»,
- магазин «Диона»,
- детский клуб «Забава».
Благоустроенный сектор:
- 9 мкр. 11, 12, 13, 14,
- ул. Чкалова 15а, 15б.
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