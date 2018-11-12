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Kairat stayer: Главное чтобы был взаимный экономический интерес, тем более власти хотят создать благоприятные условия инвесторам, следует и далее взаимодействовать в сфере АПК, ранее была...
12.11.18 22:48
Монгол Шуудан
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Trueman4400: пределах своей компетенции скажу, что иностранные инвестиции заполняют нишу, которая не занимается отечественным производителем. Но занятие этой ниши, как раз и заставляет местных,...
12.11.18 22:37
Монгол Шуудан
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Kairat stayer: Главное чтобы они не отказались, инвесторы всё будут просчитывать, а так новые рабочие места создадут, сколько пастбищ без отдачи пустуют, миллионы гектаров. Что предлагаете сидеть...
12.11.18 22:27
Анатолий
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а ЭЦП выдается всего на год. Источник:www.ng.kz Не доводя до одного года,ключ можно продлить ещё на год в личном кабинете.Это я так для справки.
12.11.18 22:27
Монгол Шуудан
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Kairat stayer: Всё нормально, пусть инвестируют, тем более со своими технологиями и оборудованием хотят поднять наш АПК и компании солидные. По вашему, что такое инвестиции? Выше уже писал, что...
12.11.18 22:15
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Отключать электроэнергию в Костанае будут на этой неделе

12 ноября 2018, 16:25 |  ЖКХ

План отключения электроэнергии с 12 по 16 ноября опубликовала на своем сайте пресс-служба акима города. Согласно плану, Костанайская горэлектросеть продолжит ремонт оборудования на подстанциях. В связи с этим в спальных районах и частном секторе Костаная будут отключать свет.

Иллюстративное фото newsdelo.com

ТП-49 (ремонт оборудования подстанции)

12  ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • гостиница «Азия»,
  • автомойка «Мойдодыр».

Частный сектор:

  • ул. 8 Марта 1-62, 51/2-51/18,
  • ул. Фролова 1-39, 19/1-19/6,
  • ул. Краснопартизанская 2-71, 12/1-12/12,
  • ул. Казахская 2-25,
  • ул. Тобольская 3-84,
  • ул. Павлова 1/3-2/10,
  • ул. Наримановская 4-24, 20/1-20/11.

ТП-621 (ремонт оборудования подстанции)

13 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • автомойка по ул. ген. Арыстанбекова 3/8.

Благоустроенный сектор:

  • пр. Абая 9/1.

ТП– 51 (ремонт оборудования подстанции)

14 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • Изолятор по ул. Джангильдина 9,
  • АЗС «Эталон».

Частный сектор:

  • пер. Рудненский 22/2-28/13, 23/1-23/12,
  • ул. Хакимжановой 118-154,
  • пер. Соколовский 55-83, 42/2-42/14, 18/2-18/16, 50/1-50/12,
  • ул. Комарова 101-103.

КТП–СДСУ-43 (ремонт оборудования подстанции)

14  ноября 2018 года  с 10:00 до 18:00 

  • ул. Уральская 37/3.

ТП-192 (ремонт оборудования подстанции)

15  ноября 2018 года с 10:00 до 18:00 

  • дом-интернат по ул. Красносельская 20,
  • кафе «Бриз»,

Частный сектор:

  • ул. Мичурина 1-32,
  • ул. Красносельская 3-46,
  • ул. Левобережная 1-25,
  • ул. Свободы 1-48.

РП-11 (ремонт оборудования подстанции)

16  ноября  2018 года с 10:00 до 18:00       

  • школа № 7,
  • детский сад «Ак-Ерке» в 9 мкр,
  • магазин «Два Кума»,
  • магазин «Дастархан»,
  • магазин «Диона»,
  • детский клуб «Забава».

Благоустроенный сектор:

  • 9 мкр. 11, 12, 13, 14,
  • ул. Чкалова 15а, 15б.
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Комментарии к новости
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§ пешеход
Re: Отключать электроэнергию в Костанае будут на этой неделе
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 12.11.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спрашивается, вот что мешало проводить ремонт в летний период, а не сейчас когда начинаются холода. Чтобы люди у кого котлы и насосы от электричества про Вас не забывали? Как будто специально ждали погоды.
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