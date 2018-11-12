Отключать электроэнергию в Костанае будут на этой неделе

План отключения электроэнергии с 12 по 16 ноября опубликовала на своем сайте пресс-служба акима города. Согласно плану, Костанайская горэлектросеть продолжит ремонт оборудования на подстанциях. В связи с этим в спальных районах и частном секторе Костаная будут отключать свет.

Иллюстративное фото newsdelo.com

ТП-49 (ремонт оборудования подстанции)

12 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

гостиница «Азия»,

автомойка «Мойдодыр».

Частный сектор:

ул. 8 Марта 1-62, 51/2-51/18,

ул. Фролова 1-39, 19/1-19/6,

ул. Краснопартизанская 2-71, 12/1-12/12,

ул. Казахская 2-25,

ул. Тобольская 3-84,

ул. Павлова 1/3-2/10,

ул. Наримановская 4-24, 20/1-20/11.

ТП-621 (ремонт оборудования подстанции)

13 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

автомойка по ул. ген. Арыстанбекова 3/8.

Благоустроенный сектор:

пр. Абая 9/1.

ТП– 51 (ремонт оборудования подстанции)

14 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

Изолятор по ул. Джангильдина 9,

АЗС «Эталон».

Частный сектор:

пер. Рудненский 22/2-28/13, 23/1-23/12,

ул. Хакимжановой 118-154,

пер. Соколовский 55-83, 42/2-42/14, 18/2-18/16, 50/1-50/12,

ул. Комарова 101-103.

КТП–СДСУ-43 (ремонт оборудования подстанции)

14 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

ул. Уральская 37/3.

ТП-192 (ремонт оборудования подстанции)

15 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

дом-интернат по ул. Красносельская 20,

кафе «Бриз»,

Частный сектор:

ул. Мичурина 1-32,

ул. Красносельская 3-46,

ул. Левобережная 1-25,

ул. Свободы 1-48.

РП-11 (ремонт оборудования подстанции)

16 ноября 2018 года с 10:00 до 18:00

школа № 7,

детский сад «Ак-Ерке» в 9 мкр,

магазин «Два Кума»,

магазин «Дастархан»,

магазин «Диона»,

детский клуб «Забава».

Благоустроенный сектор: