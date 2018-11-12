Нежелание граждан что-то менять тормозит развитие госуслуг в Казахстане, считают в МИК РК
Граждане не верят в то, что могут повлиять на повышение качества предоставляемых услуг, сообщается в концепции правок в законодательство по оказанию госуслуг, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото novostivolgograda.ru
В работе госорганов по качественному оказанию государственных услуг нет системного улучшения, сообщается в концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг", опубликованной на сайте "Открытые НПА".
Государственные органы выстраивают свою работу так, чтобы упростить процедуры в своих интересах, а не с ориентацией на потребности услугополучателей, отмечается в документе, разработанном Министерством информации и коммуникаций РК.
Многие казахстанцы, в особенности старшего поколения, не используют возможности более простого и комфортного получения госуслуг в электронном формате. В сфере информационных технологий существует социальная дифференциация, когда одна группа людей активно использует информационные технологии, а другая групп не применяют их из-за низкого дохода, недостатка образования, отсутствия необходимых навыков, ограничения физических возможностей, преклонного возраста.
Одной из проблем, мешающих развитию сферы госуслуг, разработчики концепции назвали низкую гражданскую активность в обществе.
"Отсутствует сознательная и активная позиция граждан о том, что они могут повлиять на повышение качества предоставляемых услуг, а также желание что-либо менять", – отмечается в концепции.
Законопроект предусматривает поправки в законодательство РК по следующим направлениям:
- пересмотр норм, связанных с совершенствованием понятийного аппарата;
- совершенствование нормативного регулирования сферы государственных услуг;
- обеспечение активного перевода государственных услуг в электронный формат;
- оптимизация процессов, в том числе сроков государственных услуг в сфере брачно-семейных, экологических, водных, земельных, лесных, налоговых, таможенных отношений, а также в сфере здравоохранения, предпринимательства, образования и науки и других сферах.
На сентябрь 2018 года в реестре государственных услуг предусмотрена 741 услуга, что в пять раз больше, чем в 2007 году. В I полугодии 2018 года порядка 70% государственных услуг оказаны в электронной форме и через госкорпорацию "Правительство для граждан".
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