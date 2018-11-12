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kbkz1980
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лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции А они итак бесплатные
12.11.18 15:34
Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 3)
Теперь непонятно, если хотим разрешить сами какие то наболевшие вопросы, без ругани и оскорблений, это будет расценено как нарушение? Что тут непонятного? Нарушение правил комментирования будет...
12.11.18 15:00
Медный
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции и спортзалы. не при этой экономической формации :lol:
12.11.18 15:00
Kairat stayer
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
maxsaf: Ну там КРС, овцеводство, свиноводство и птица - поголовье. Желательно только область, если есть, но и КЗ пойдет. Источник:www.ng.kz Не онлайн конечно, но маркетинговое исследование...
12.11.18 14:22
bgb
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
про зарплаты футболистов в татарстане: www.youtube.com
12.11.18 13:59
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Нежелание граждан что-то менять тормозит развитие госуслуг в Казахстане, считают в МИК РК

12 ноября 2018, 13:08 |  Государство

Граждане не верят в то, что могут повлиять на повышение качества предоставляемых услуг, сообщается в концепции правок в законодательство по оказанию госуслуг, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото novostivolgograda.ru

В работе госорганов по качественному оказанию государственных услуг нет системного улучшения, сообщается в концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг", опубликованной на сайте "Открытые НПА".

Государственные органы выстраивают свою работу так, чтобы упростить процедуры в своих интересах, а не с ориентацией на потребности услугополучателей, отмечается в документе, разработанном Министерством информации и коммуникаций РК.

Многие казахстанцы, в особенности старшего поколения, не используют возможности более простого и комфортного получения госуслуг в электронном формате. В сфере информационных технологий существует социальная дифференциация, когда одна группа людей активно использует информационные технологии, а другая групп не применяют их из-за низкого дохода, недостатка образования, отсутствия необходимых навыков, ограничения физических возможностей, преклонного возраста.

Одной из проблем, мешающих развитию сферы госуслуг, разработчики концепции назвали низкую гражданскую активность в обществе.

"Отсутствует сознательная и активная позиция граждан о том, что они могут повлиять на повышение качества предоставляемых услуг, а также желание что-либо менять", – отмечается в концепции.

Законопроект предусматривает поправки в законодательство РК по следующим направлениям:

  • пересмотр норм, связанных с совершенствованием понятийного аппарата;
  • совершенствование нормативного регулирования сферы государственных услуг;
  • обеспечение активного перевода государственных услуг в электронный формат;
  • оптимизация процессов, в том числе сроков государственных услуг в сфере брачно-семейных, экологических, водных, земельных, лесных, налоговых, таможенных отношений, а также в сфере здравоохранения, предпринимательства, образования и науки и других сферах.

На сентябрь 2018 года в реестре государственных услуг предусмотрена 741 услуга, что в пять раз больше, чем в 2007 году. В I полугодии 2018 года порядка 70% государственных услуг оказаны в электронной форме и через госкорпорацию "Правительство для граждан".
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Нежелание граждан что-то менять тормозит развитие госуслуг в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6085
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.11.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько кассиров поувольняли с этой цифровизацией..
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§ bgb
Re: Нежелание граждан что-то менять тормозит развитие госуслуг в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.11.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорят, в китае в банках работает по 6-7 человек. остальное - банкинг...
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§ Victor Yang
Re: Нежелание граждан что-то менять тормозит развитие госуслуг в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11026
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.11.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отсутствует сознательная и активная позиция граждан о том, что они могут повлиять на повышение качества предоставляемых услуг, а также желание что-либо менять", 

А как можно повлиять на качество услуг Казпочты? Не совсем гос. услуга, но все же. Приходишь в 10 отделение в субботу - свой единственный выходной, когда они работают, а там толпа пенсионеров пришла ком. услуги оплачивать (видимо, обеспеченная прослойка, если не жаль такие комиссионные платить) и ОДНО окно работает. И стоишь за несчастным мелким пакетом, стоимостью 300-500 тенге, полчаса. А некоторые ещё сначала в этом же окне зарплату по карте получат, а потом платят. Благо последнее время через раз в почтамат направлять стали.
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§ 211
Нежелание граждан что-то менять тормозит развитие госуслуг в Казахстане, считают в МИК РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6085
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.11.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя хорошо..
Я в очереди чтобы оплатить газ, два раза схлестывался, один раз в Костанае, другой в Рудном..
Теперь через Банк..
Приятно..
Который онлайн платежи..
Хотя знал до этого, но боялся что деньги не дойдут.
Отправлял по 5 тенге помню коммуналки и потом долбился в очереди и узнавал, дошло или нет..

[Исправлено: 211, 12.11.2018 - 14:00]
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§ сайлау курманов
Re: Нежелание граждан что-то менять тормозит развитие госуслуг в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2914
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.11.18 - 14:27
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