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kbkz1980
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции А они итак бесплатные
12.11.18 15:34
Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 3)
Теперь непонятно, если хотим разрешить сами какие то наболевшие вопросы, без ругани и оскорблений, это будет расценено как нарушение? Что тут непонятного? Нарушение правил комментирования будет...
12.11.18 15:00
Медный
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
лимон: бесплатно раздайте абонементы в спортивные секции и спортзалы. не при этой экономической формации :lol:
12.11.18 15:00
Kairat stayer
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
maxsaf: Ну там КРС, овцеводство, свиноводство и птица - поголовье. Желательно только область, если есть, но и КЗ пойдет. Источник:www.ng.kz Не онлайн конечно, но маркетинговое исследование...
12.11.18 14:22
bgb
Явку на матч «Тобол» - «Кызылжар» обеспечили за счет детей и бюджетников
про зарплаты футболистов в татарстане: www.youtube.com
12.11.18 13:59
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Три семьи остались без крыши над головой после пожара в Костанайской области

12 ноября 2018, 12:02 |  Происшествия

В пожаре никто не пострадал, но четырехквартирный дом сгорел полностью. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Пожар в селе Ершовка Узункольского района начался вчера, 11 ноября, около 22.40. Горел дом по ул. Целинная. На место выехал пожарный расчет из трех человек. Через час к ним присоединилась вторая команда. Однако жилой дом на четыре квартиры, где на тот момент проживали 3 семьи по 1 человеку, полностью сгорел.

Площадь пожара составила 75 кв. м. Окончательно потушить пламя удалось только в четвертом часу утра. В результате люди оказались без крыши над головой. Они временно разместились у родственников.

Причина пожара устанавливается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области
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