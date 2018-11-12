Три семьи остались без крыши над головой после пожара в Костанайской области
В пожаре никто не пострадал, но четырехквартирный дом сгорел полностью. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Пожар в селе Ершовка Узункольского района начался вчера, 11 ноября, около 22.40. Горел дом по ул. Целинная. На место выехал пожарный расчет из трех человек. Через час к ним присоединилась вторая команда. Однако жилой дом на четыре квартиры, где на тот момент проживали 3 семьи по 1 человеку, полностью сгорел.
Площадь пожара составила 75 кв. м. Окончательно потушить пламя удалось только в четвертом часу утра. В результате люди оказались без крыши над головой. Они временно разместились у родственников.
Причина пожара устанавливается.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области
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