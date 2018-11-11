ФК "Тобол" на своем поле выиграл у петропавловского "Кызыл Жара СК" со счетом 3:0
Встреча состоялась в Костанае на стадионе "Центральный" при морозе и неприятном ветре. Она никак не влияла на положение "Тобола", который заранее обеспечил себе "бронзу" в чемпионате РК - 2018. Тем не менее костанайцы доказали свое превосходство над аутсайдерами чемпионата.
Фото: www.fctobol.kz
В первом тайме уже на второй минуте гол гостям забил Ника Квеквескири . Во втором на 56-й минуте ворота "Кызыл жара" поразил Максим Федин. Автор третьего гола Нурбол Жумаскалиев, который провел мяч в ворота соперника на 83-й минуте. Комментатор матча объявил, что это, скорее всего, последний матч Нурбола, который покидает спортивную арену в качестве игрока.
Фото: www.fctobol.kz
Петропавловская команда "Кызыл Жар" по итогам последней встречи заняла 11-е место в чемпионате и вылетела в Первую Лигу.
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