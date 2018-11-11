Форум
211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Menden1968: сколько стоит Да и относительно картошки, ягод, капусты, и тд, ровно тоже самое и мне не важно во что обойдется мне моя картошечка или кукуруза на даче, полив, охрана и в е такое.....
11.11.18 17:37
Гога
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
от же футбол, настоящие бразильцы и хорват Источник:www.ng.kz Так ты что , на футбол не ходил ??
11.11.18 17:33
211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Menden1968: ...в городе живут хрюшек уток держат,а вот мешок корма сколько стоит.Вообще это выгодно покупать Источник:www.ng.kz Ну держим же, и уток половину порезали и тулпарчиков.. Что не...
11.11.18 17:13
211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Menden1968: он пришлёт к тебе русскоязычного Источник:www.ng.kz Ладно то врать.. То есть ты говоришь, что капиталисты присылают сюда переводчиков? Если хочешь знать, кирзавод строили настоящие...
11.11.18 17:12
Menden1968
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
...в городе живут хрюшек уток держат,а вот мешок корма сколько стоит.Вообще это выгодно покупать корм и тратить время на это хозяйство.
11.11.18 17:01
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

ФК "Тобол" на своем поле выиграл у петропавловского "Кызыл Жара СК" со счетом 3:0

11 ноября 2018, 17:30 |  Спорт

Встреча состоялась в Костанае на стадионе "Центральный" при морозе и неприятном ветре. Она никак не  влияла на положение "Тобола", который заранее обеспечил себе "бронзу" в чемпионате РК - 2018. Тем не менее костанайцы доказали свое превосходство над аутсайдерами чемпионата.

Фото: www.fctobol.kz

В первом тайме уже на второй минуте гол гостям забил Ника Квеквескири . Во втором  на 56-й минуте ворота "Кызыл жара" поразил Максим Федин.  Автор третьего гола Нурбол Жумаскалиев, который провел мяч в ворота соперника на 83-й минуте. Комментатор матча объявил, что это, скорее всего, последний матч Нурбола, который покидает спортивную арену в качестве игрока.

Фото: www.fctobol.kz

Петропавловская команда "Кызыл Жар" по итогам последней встречи заняла 11-е место в чемпионате и вылетела в Первую Лигу.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.11.18 10:19 Нургалиев и Нусербаев могут покинуть ФК "Тобол"
11.11.18 10:10 Аркадий ДЕНИСОВ: Форум лицемеров
11.11.18 09:43 «Просто хотел чтобы он за слова ответил» - обвиняемого в убийстве мужчину судят в Костанае
11.11.18 08:45 Lexus, Kia, Audi: От каких машин отказался акимат Астаны
10.11.18 21:14 «Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
10.11.18 12:38 Предприниматель выиграл суд за землю у акимата Костанайского района
10.11.18 11:17 Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению перехода на казахстанско-российской границе
10.11.18 10:00 День национальной валюты отметили в Костанае
09.11.18 17:14 Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на следующей неделе
09.11.18 16:36 Бассейновая инспекция предлагает разработать и установить водоохранные зоны одним проектом для всей Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 3
Всего: 93

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх