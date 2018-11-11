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Нургалиев и Нусербаев могут покинуть ФК "Тобол"

11 ноября 2018, 10:19 |  Спорт

По неподтвержденной информации, по окончании сезона капитан и полузащитник «Тобола» Азат Нургалиев и нападающий Танат Нусербаев могут покинуть костанайскую команду, сообщает корреспондент KazFootball.kz.


Фото: ФК "Тобол"

Азат Нургалиев пополнил состав «Тобола» в январе текущего года, подписав контракт сроком до конца сезона-2018. Это второй приход Нургалиева в костанайскую команду. Впервые он примерил футболку «Тобола» в 2006 году. Здесь стал чемпионом страны и обладателем Кубка. Также с «Тоболом» дважды становился вице-чемпионом страны и бронзовым призером, обладателем Кубка Интертото УЕФА и финалистом Суперкубка Казахстана.

Нургалиев в нынешнем сезоне провёл 28 матчей в чемпионате, забил 8 голов и отдал 5 голевых пасов.

 

Фото: ФК "Тобол"

31-летний Танат Нусербаев перешел в костанайскую команду спустя два месяца после перехода Нургалиева, подписав контракт до конца сезона 2018 года. В этом сезоне Нусербаев за костанайский клуб сыграл 25 игр, забил 7 голов и 4 раза отметился голевыми передачами.

Таким образом, в текущем сезоне Нургалиев и Нусербаев забили 15 голов, отдали 9 голевых пасов на двоих в Премьер-Лиге и помогли костанайской команде завоевать бронзовые медали чемпионата.

Стоит отметить, что связка «НУ-НУ» в прошлом сезоне защищала цвета шымкентского «Ордабасы», в составе которого также становились бронзовыми призерами Премьер-Лиги.
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§ kbkz1980
Re: Нургалиев и Нусербаев могут покинуть ФК "Тобол"
kbkz1980


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Сообщений: 3877
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.11.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Жумаскалиеву 38 будет,может уйти на хорошей бронзовой ноте,при всём уважении к этому игроку.
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