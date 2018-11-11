Lexus, Kia, Audi: От каких машин отказался акимат Астаны

В акимате Астаны рассказали, в какие организации были переданы бывшие служебные машины госслужащих. Напомним, что в августе аким Астаны Асет Исекешев и его заместители решили пересесть на такси бизнес-класса, о чем было заявлено на внеочередной сессии маслихата.

Фото ©Турар Казангапов

Автомобили, бывшие на балансе акимата, переданы в городские больницы, детские дома, колледжи, школы, Департамент полиции, Национальное бюро по противодействию коррупции, прокуратуру города, Центр реабилитации для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов, Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, перинатальные центры, Центр наркологии и психотерапии и другие ведомства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- На балансе акимата числились различные автомобили. Большинство из них: SkodaSuperb (2011-2013 годов выпуска), SkodaOctavia (2012-2016 годов выпуска), KiaCerato (2013 года выпуска), ToyotaCamry (2008-2011 годов выпуска), AudiA8 (2011 года выпуска) и другие, - отметили в акимате.

Как ранее сообщала "НГ", чиновники Костаная примеру столичных коллег следовать не намерены.

- В настоящее время вопрос по замене служебного автотранспорта службой такси не рассматривается, - сообщил в сентябре в ответе на запрос «НГ» заместитель акима Костаная Айдар ХУСАИНОВ. В ответе также сообщалось, что за 2014-2018 годы аппарат акима Костаная приобретел 9 единиц транспортных средств на сумму 55 338 500 тенге, в том числе в 2018 году приобретены 4 автомашины марки Hyundai Tucson 2018 года выпуска на сумму 40 млн тенге. На ремонт и содержание автопарка аппарата акима Костаная с 2014 по 2018 годы было выделено: 2014 г. - 8 157 200 тенге; 2015 г. - 7 656 700 тенге; 2016 г. - 9 760 500 тенге; 2017 г. - 11 481 300 тенге; 2018 г. - 5 614 800 тенге.





Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32282