Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: И это разве адекватность, высмеять свою коллегу, своего партнера, прилюдно, с саркастическим тоном, намекая на ее неприглядную внешность? По моему это самая настоящая что ни на есть,...
10.11.18 23:51
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Хм.. Читаем очередную тему Нурика журика, то бишь комменты под ней.. И вот кто в очередной раз провоцирует и главно кто поддакивает ему? Кто увел тему в свое русло, которое позволяет оскорблять на...
10.11.18 23:47
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Хех.. Смотрю комментарии не по теме и удивляюсь.. И это разве адекватность, высмеять свою коллегу, своего партнера, прилюдно, с саркастическим тоном, намекая на ее неприглядную внешность? По моему...
10.11.18 23:37
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Только - для кофе,х тогда зачем литровую. есть же и 50/75/100 миллилитров.
10.11.18 22:51
alex_60
Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети
всем советую сходить, в парке погулять.
10.11.18 22:49
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США

Галина КАТКОВА

10 ноября 2018, 21:14 |  Государство

Два дня делегация из 18 человек, в которую входили представители американских компаний, работающих в разных сферах сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, провели в поездках и экскурсиях. Сегодня, 10 ноября, у гостей и руководства области состоялась завершающая встреча за круглым столом.

В Костанайскую область приезжали представители таких компаний, как Tyson Fresh Meat Inc. – переработка и поставки мяса, Global Beef Investors – разработки в области питания животных и генетики КРС, VALMONT Irrigation – производитель ирригационного оборудования и технологий, 3rd Millennium Genetics LLC – исследования в области семеноводства.

В состав делегации также входил известный казахстанский бизнесмен Еркин Татишев – председатель совета директоров Kusto Group, работающей сегодня в разных странах мира и при этом продвигающей идеологию «зарабатывать за рубежом и инвестировать в Казахстан». Американцы приехали в Костанайскую область благодаря инициативе Татишева.

В свое время он являлся председателем совета директоров житикаринского АО «Костанайские минералы», сейчас владеет долей United Minerals Group Ltd. , в которую входит АО. Поэтому поездка началась с Житикаринского района, продолжилась в Костанае и Костанайском районе. Потенциальным инвесторам показали сельхозугодья, фермы, предприятия переработки, индустриальную зону в Костанае и еще одну, пока не введенную в эксплуатацию, в Житикаре.

- Я счастлив, что на казахскую землю приехали боги эффективного сельского хозяйства, - заявил на встрече Еркин Татишев, взяв на себя роль модератора. – Их компании кормят сегодня полмира. Они показывают, что такое успешное сельское хозяйство. Например, в Северной Дакоте живет всего 700 000 человек, ВВП там - $ 45 млрд, ежегодно прирастает на 8%, и почти все за счет агропроизводства. Безработицы нет вообще. Средняя зарплата в самом среднем хозяйстве - $20-25 в час. Фермер с 1 000 га земли зарабатывает $300 000-350 000 в год. Там нет нищеты. Бедность отсутствует как класс. Все заняты. И все богаты. Нигде нет ни одного клочка неухоженной земли. Это мечта Казахстана. И, слава богу, что эти ребята согласились приехать. Мы уже встречались с Исекешевым (руководитель администрации президента РК – «НГ») , Мамытбековым (ответственный секретарь МСХ РК) , Шукеевым (министр сельского хозяйства), они говорили о планах, о том, что у нас есть, где можно сотрудничать. Теперь гости еще увидели наши просторы, посмотрели, сколько у нас воды, как мы ее используем.

По словам Татишева, глава МСХ уже попросил специалистов VALMONT Irrigation создать программу по ирригации для Казахстана, хотя бы в виде комментариев к существующей в РК. Обещают через две недели прислать. Есть интерес и войти в Казахстан со своим оборудованием, технологиями.

О возможности вести бизнес на нашей территории говорил и Гарольд Дин САНДОРСКИ, представлявший Tyson Fresh Meat Inc.

- Мы крупная, очень крупная компания. У нас 6 заводов, на которых мы перерабатываем в сутки 28 000 голов скота, 7 заводов занимаются свининой. Около 25 млн кур в неделю перерабатывают наши предприятия. Мы нанимаем на работу 130 000 человек, - рассказывал он. – И вот мы приехали сюда. Я думаю, это хорошая политика – приезжать и обеспечивать людей работой. Мы хотим здесь стать частью сообщества, частью Казахстана. Вы должны понимать, что для этого нам необходимо в США провести некоторые встречи, нужно время. Но я уже влюбился в вашу культуру, в ваших людей.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал о потенциале региона, о том, что у него очень удачное месторасположение, которое обеспечивает связи с несколькими крупными областями РФ.

- Вы только инвестируйте и верьте в нас, - сказал аким. – Все сделаем, чтобы сотрудничество с Костанайской областью было плодотворным.

Кто-то из гостей в ответ заявил, что надеется вести здесь бизнес не просто с партнерами, но и с друзьями.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.11.18 12:38 Предприниматель выиграл суд за землю у акимата Костанайского района
10.11.18 11:17 Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению перехода на казахстанско-российской границе
10.11.18 10:00 День национальной валюты отметили в Костанае
09.11.18 17:14 Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на следующей неделе
09.11.18 16:36 Бассейновая инспекция предлагает разработать и установить водоохранные зоны одним проектом для всей Костанайской области
09.11.18 15:56 Мерзнуть на футбольном матче в Костанае пытаются заставить 2 000 человек, более половины из которых дети
09.11.18 15:15 Костанайские тепловики рассказали о тарифах, планах и проблемах
09.11.18 12:02 Евгений ШИБАРШИН: Стоим над пропастью
09.11.18 11:17 "Астана" на последних минутах вырвала победу в Лиге Европы
09.11.18 10:32 48 человек эвакуировали из-за пожара в Рудном

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Монгол Шуудан
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.11.18 - 21:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Монгол Шуудан
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.11.18 - 21:41
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Монгол Шуудан
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.11.18 - 21:48
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ yudjin
Re: «Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5604
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.11.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
25 млн кур в неделю перерабатывают наши предприятия. Мы нанимаем на работу 130 000 человек, - рассказывал он. – И вот мы приехали сюда.

Не хватает "аллилуйя!"...

Цитата:
рассказал о потенциале региона, о том, что у него очень

а о "саке-маке" и прочих НА-НА -технологиях не рассказали америкосам?

Цитата:
Нигде нет ни одного клочка неухоженной земли. Это мечта Казахстана.

Помнится наши чиновники с открытыми ртами глазели на такие же ухоженные земли Беларуси... на практике - НОЛЬ, теперь расстилаются перед заокеанскими, наверняка и поездку выбьют за народные деньги.... Останется еще с австралийцами подружиться.... но воз и ныне не запряжен.

Не пойму, то ли перевелись кочевники-животноводы, то ли расплодились бездарные чиновники?
Профайл

§ 211
Re: «Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6035
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.11.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он там среди наших как ковбой в жинсах..
Профайл

§ сайлау курманов
Re: «Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.11.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой позор! Стелятся перед заграницей,уговаривают чтоб на нашей земле работали. Более паскудной новости никогда не слышал
Профайл Посетить вебсайт

§ drakon
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15053
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
то ли перевелись кочевники-животноводы,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=786390&topic_id=36114&forumid=1#786390

Цитата:
yudjin:
то ли расплодились бездарные чиновники?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=786390&topic_id=36114&forumid=1#786390

Думаю,что второе... :-o
Профайл

* maxsaf
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.18 - 22:14
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* maxsaf
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.18 - 22:17
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 211
«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6035
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.11.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У американцев много чему можно поучиться, у немцев, австрийцев..
Без учения и практики, в каменный век свалимся..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 1
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх