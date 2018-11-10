«Вы только инвестируйте и верьте в нас» - Архимед Мухамбетов на встрече с бизнесменами из США

Два дня делегация из 18 человек, в которую входили представители американских компаний, работающих в разных сферах сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, провели в поездках и экскурсиях. Сегодня, 10 ноября, у гостей и руководства области состоялась завершающая встреча за круглым столом.

В Костанайскую область приезжали представители таких компаний, как Tyson Fresh Meat Inc. – переработка и поставки мяса, Global Beef Investors – разработки в области питания животных и генетики КРС, VALMONT Irrigation – производитель ирригационного оборудования и технологий, 3rd Millennium Genetics LLC – исследования в области семеноводства.

В состав делегации также входил известный казахстанский бизнесмен Еркин Татишев – председатель совета директоров Kusto Group, работающей сегодня в разных странах мира и при этом продвигающей идеологию «зарабатывать за рубежом и инвестировать в Казахстан». Американцы приехали в Костанайскую область благодаря инициативе Татишева.

В свое время он являлся председателем совета директоров житикаринского АО «Костанайские минералы», сейчас владеет долей United Minerals Group Ltd. , в которую входит АО. Поэтому поездка началась с Житикаринского района, продолжилась в Костанае и Костанайском районе. Потенциальным инвесторам показали сельхозугодья, фермы, предприятия переработки, индустриальную зону в Костанае и еще одну, пока не введенную в эксплуатацию, в Житикаре.

- Я счастлив, что на казахскую землю приехали боги эффективного сельского хозяйства, - заявил на встрече Еркин Татишев, взяв на себя роль модератора. – Их компании кормят сегодня полмира. Они показывают, что такое успешное сельское хозяйство. Например, в Северной Дакоте живет всего 700 000 человек, ВВП там - $ 45 млрд, ежегодно прирастает на 8%, и почти все за счет агропроизводства. Безработицы нет вообще. Средняя зарплата в самом среднем хозяйстве - $20-25 в час. Фермер с 1 000 га земли зарабатывает $300 000-350 000 в год. Там нет нищеты. Бедность отсутствует как класс. Все заняты. И все богаты. Нигде нет ни одного клочка неухоженной земли. Это мечта Казахстана. И, слава богу, что эти ребята согласились приехать. Мы уже встречались с Исекешевым (руководитель администрации президента РК – «НГ») , Мамытбековым (ответственный секретарь МСХ РК) , Шукеевым (министр сельского хозяйства), они говорили о планах, о том, что у нас есть, где можно сотрудничать. Теперь гости еще увидели наши просторы, посмотрели, сколько у нас воды, как мы ее используем.

По словам Татишева, глава МСХ уже попросил специалистов VALMONT Irrigation создать программу по ирригации для Казахстана, хотя бы в виде комментариев к существующей в РК. Обещают через две недели прислать. Есть интерес и войти в Казахстан со своим оборудованием, технологиями.

О возможности вести бизнес на нашей территории говорил и Гарольд Дин САНДОРСКИ, представлявший Tyson Fresh Meat Inc.

- Мы крупная, очень крупная компания. У нас 6 заводов, на которых мы перерабатываем в сутки 28 000 голов скота, 7 заводов занимаются свининой. Около 25 млн кур в неделю перерабатывают наши предприятия. Мы нанимаем на работу 130 000 человек, - рассказывал он. – И вот мы приехали сюда. Я думаю, это хорошая политика – приезжать и обеспечивать людей работой. Мы хотим здесь стать частью сообщества, частью Казахстана. Вы должны понимать, что для этого нам необходимо в США провести некоторые встречи, нужно время. Но я уже влюбился в вашу культуру, в ваших людей.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ рассказал о потенциале региона, о том, что у него очень удачное месторасположение, которое обеспечивает связи с несколькими крупными областями РФ.

- Вы только инвестируйте и верьте в нас, - сказал аким. – Все сделаем, чтобы сотрудничество с Костанайской областью было плодотворным.

Кто-то из гостей в ответ заявил, что надеется вести здесь бизнес не просто с партнерами, но и с друзьями.