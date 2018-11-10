Предприниматель выиграл суд за землю у акимата Костанайского района
Галина ПЕТРЕНКО
Вчера, 9 ноября, специализированный межрайонный экономический суд удовлетворил иск Михаила Корнеева, который просил признать незаконным постановление акима района об отказе в выделении земельного участка. Но окончание одного суда означает начало следующего.
Индивидуальный предприниматель более 13 лет добывает строительный песок на территории Мичуринского сельского округа. Имеет лицензию, контракт на недропользование, территория горного отвода на землях района составляет 42 га. ИП осваивал не сразу всю контрактную площадь, для обустройства карьеров и ведения добычи песка ему с 2005 года периодически отводились площади для производства работ. На этот раз речь шла о 20,7 га.
- Не было проблем в 2005 году, в 2013-м, в 2017-м, - говорил на суде Корнеев. – Почему возникли на этот раз? Причем, я почти четыре месяца не знал, что мне отказано в выделении земельного участка. А теперь меня еще и в самозахвате обвиняют.
Позиция акимата района – ИП осваивает недра в зоне санитарной охраны поземного водозабора и Амангельдинского водохранилища, что запрещено законом, создает угрозу качеству питьевой воды, подаваемой жителям Затобольска и Костаная. При этом, в ответах на запросы предпринимателя, которые суд обозрел, говорится о водоохраной зоне. Но ее границы Корнеев не нарушал, что подтвердил на процессе представитель Тобол-Торгайской бассейновой инспекции.
Кроме того, установление границ защитных и охранных зон не было предметом иска, отметила судья Евгения ПОТОЦКАЯ, поясняя принятое решение. Основным аргументом за признание постановления акима Костанайского района Кайрата АХМЕТОВА незаконным стало то, что по мнению суда, аким вышел за рамки своей компетенции. Постановления о выделении земельных участков недропользователям издает только аким области.
Кстати, требование направить землеустроительное дело в акимат области содержалось в исковом заявлении Корнеева. Суд не стал его удовлетворять потому, что акимат района сделал это прямо в разгар судебного процесса, немало озадачив и судью, и прокурора, который участвовал в разбирательстве.
Аким области своим постановлением отказал ИП Корнееву в выделении земельного участка. Как сообщил «НГ» предприниматель, постановление будет обжаловано.
В ближайшем номере «НГ» - подробности этого конфликта, который далеко выходит за рамки частного хозяйственного спора уже потому, что, кроме Корнеева, на смежных территориях добывают песок другие недропользователи.
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