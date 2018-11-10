Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению перехода на казахстанско-российской границе
Глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов высказал это предложение в ходе XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в Петропавловске. Как было заявлено, "в связи с увеличением потока туристов из РФ".
Фото tengrinews
9 ноября, во второй день работы XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в Петропавловске прошло пленарное заседание, сообщает tengrinews. Для участия в нем в регион прибыли лидеры двух приграничных государств Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Тема встречи - "Новые подходы и тенденции развития туризма в Казахстане и России".
Как отметил аким СКО Кумар Аксакалов, улучшение транспортной инфраструктуры сократило время пребывания туристов в пути почти на 30 процентов. За последние два года количество туристов, прибывающих в область из регионов РФ, увеличилось вдвое. В этой связи Кумар Аксакалов предложил упростить процедуры прохождения границы между двумя странами.
- Мы ожидаем, что в следующем году отдыхающих на территории области будет еще больше. Соответственно, увеличится нагрузка и на пограничные пункты. Особенно в летний период мы наблюдаем большие очереди на границе. Уважаемые участники форума, мы предлагаем рассмотреть возможность упрощения процедур прохождения пограничных пунктов контроля, - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.
Фото tengrinews
Подводя итоги встречи, Нурсултан Назарбаев поддержал предложение по упрощению прохождения казахстанско-российской границы.
- Создать условия для максимального комфортного прохождения туристами пограничного контроля. Инфраструктура пунктов пропуска, их техническое оснащение на казахстанско-российской границе пока не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительства наших стран должны сообща решить этот вопрос, - сказал глава государства Нурсултан Назарбаев.
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