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10.11.18 15:49
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День национальной валюты отметили в Костанае
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bgb
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Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению перехода на казахстанско-российской границе

10 ноября 2018, 11:17 |  Государство

Глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов высказал это предложение в ходе XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в Петропавловске. Как было заявлено, "в связи с увеличением потока туристов из РФ". 

Фото tengrinews

9 ноября, во второй день работы XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в Петропавловске прошло пленарное заседание, сообщает tengrinews. Для участия в нем в регион прибыли лидеры двух приграничных государств Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Тема встречи - "Новые подходы и тенденции развития туризма в Казахстане и России".

Как отметил аким СКО Кумар Аксакалов, улучшение транспортной инфраструктуры сократило время пребывания туристов в пути почти на 30 процентов. За последние два года количество туристов, прибывающих в область из регионов РФ, увеличилось вдвое. В этой связи Кумар Аксакалов предложил упростить процедуры прохождения границы между двумя странами.

- Мы ожидаем, что в следующем году отдыхающих на территории области будет еще больше. Соответственно, увеличится нагрузка и на пограничные пункты. Особенно в летний период мы наблюдаем большие очереди на границе. Уважаемые участники форума, мы предлагаем рассмотреть возможность упрощения процедур прохождения пограничных пунктов контроля, - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Фото tengrinews

Подводя итоги встречи, Нурсултан Назарбаев поддержал предложение по упрощению прохождения казахстанско-российской границы.

- Создать условия для максимального комфортного прохождения туристами пограничного контроля. Инфраструктура пунктов пропуска, их техническое оснащение на казахстанско-российской границе пока не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительства наших стран должны сообща решить этот вопрос, - сказал глава государства Нурсултан Назарбаев. 
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6022
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.11.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее начинание..
Для этого решения нужно было встретиться все таки..
А то бы усе пропало..
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§ maxsaf
Re: Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние два года количество туристов, прибывающих в область из регионов РФ, увеличилось вдвое.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32933#786261
А сколько было до этого?
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§ Гога
Re: Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.11.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было 2 - стало 4!!!
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* сайлау курманов
Re: Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.11.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как будто с луны свалились и решили теперь облегчить и надо же это все озвучить перед главным
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§ Vital
Re: Назарбаев поддержал предложение акима СКО по упрощению...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6422
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это они простых мигрантов зачем то приписали статус туристов. Возьмите к примеру наш переход. Пятница вечер, все едут с челяба в Костанай, кто то домой , кто в гости к бабушкам, дедушками. Воскресенье вечер обратный идёт поток, очереди скапливаются .
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