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Лепешки и коньяк с видом на Арарат
Артем Марусич: Лусинэ Геворкян - вокалистку группы Louna Источник:www.ng.kz Шерилин Саркисян тоже оттуда наверно.. Вместе с комеди клапом..
09.11.18 22:40
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А.. Завтра суббота? Тогда можно не торопиться.. Кто ПП дает, он отдыхает в выходные..
09.11.18 22:38
Артем Марусич
Лепешки и коньяк с видом на Арарат
А я когда с местными разговаривал и удивлялся плотностью знаменитостей на столь малую численность народа (в общей сложности около 10 млн на всей планете), в первую очередь вспоминал Лусинэ Геворкян -...
09.11.18 22:36
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Монгол, давай и тебе набьем штук 15 комментов, будет 35 пропущенных.. Пятнашку без меня спокойно только, набьешь..
09.11.18 22:36
Мишаня
Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на следующей неделе
alex_60: от плюс трех до минус тринадцати. Фигня, году в 95 или 96 в феврале поехали на днюху на жигулях. Было скользко, +3. А утром... Утром -34 и ветер такой, казахстанский. Двери примерзли,...
09.11.18 22:16
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Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на следующей неделе

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

9 ноября 2018, 17:14 |  Общество

По прогнозам КФ РГП «Казгидромет», синоптическая ситуация в конце этой и в первой половине следующей недели изменится под влиянием атлантического антициклона.

Фото Ксении РЕБИК

- С воскресенья по среду, 11-14 ноября, ожидается безоблачная погода без осадков, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ночные температуры по области будут низкими: от 13 до 18, местами до 23 градусов мороза. Дни также будут морозными, термометры покажут -3...-8, местами -13 °С. В областном центре по ночам ожидаем 18-20, днем 6-8 градусов ниже нуля.

Ветер 11-14 ноября по прогнозам синоптиков будет слабым, северным.
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§ 211
Re: Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6008
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.11.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня лужи уже были плотно замерзшие..
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§ alex_60
Re: Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.11.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от плюс трех до минус тринадцати.
двадцать градусов за день разницы.
а нам все нипочем. . местным.
организм приспособлен..
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§ Мишаня
Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на следующей неделе
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.11.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
от плюс трех до минус тринадцати.

Фигня, году в 95 или 96 в феврале поехали на днюху на жигулях. Было скользко, +3. А утром... Утром -34 и ветер такой, казахстанский. Двери примерзли, паяльная лампа тухнет на ветру, а домой надо )) Вот это организмы крепкие, отогреть на стоянке авто, завети его и уехать. Бррр, жутко как вспомнишь
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