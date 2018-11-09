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Антициклон будет определять погоду в Костанайской области на следующей неделе
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
9 ноября 2018, 17:14 | Общество
По прогнозам КФ РГП «Казгидромет», синоптическая ситуация в конце этой и в первой половине следующей недели изменится под влиянием атлантического антициклона.
Фото Ксении РЕБИК
- С воскресенья по среду, 11-14 ноября, ожидается безоблачная погода без осадков, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ночные температуры по области будут низкими: от 13 до 18, местами до 23 градусов мороза. Дни также будут морозными, термометры покажут -3...-8, местами -13 °С. В областном центре по ночам ожидаем 18-20, днем 6-8 градусов ниже нуля.
Ветер 11-14 ноября по прогнозам синоптиков будет слабым, северным.
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