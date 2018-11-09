Бассейновая инспекция предлагает разработать и установить водоохранные зоны одним проектом для всей Костанайской области

Тобол-Торгайский бассейновый совет сегодня, 9 ноября, поддержал эту идею. Тем более, что такой режим уже действует в Актюбинской, Карагандинской областях.

Обсуждение темы было включено в повестку заседания по инициативе прокуратуры Костанайской области. Она проанализировала то, как соблюдается законность при строительстве и выделении земельных участков в водоохранных зонах и полосах и обнаружила нарушения. По представлению прокуратуры инспекция с сентября по ноябрь провела 55 внеплановых проверок и подтвердила 20 фактов незаконного строительства в водоохранной зоне Тобола.

- По области также отмечаются многочисленной факты распашки земель вплоть до уреза воды, что отрицательно сказывается на состоянии водных объектов — они загрязняются, засоряются, заиливаются,- сказал руководитель отдела госконтроля и охраны водного фонда РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Алмат АБЖАНОВ.





При этом, подчеркнула руководитель инспекции Гулшат ОСПАНБЕКОВА, многим нарушителям фактически нечего предъявить - они ссылаются на отсутствие установленных водоохранных зон у рек и озер и, следовательно, всяких ограничений на пользование этими территориями. К тому же сейчас инспекция может проводить только профилактические проверки.

Участники обсуждения говорили также о том, что если за реками есть хоть какой-то контроль - по приоритетным водоисточникам, примыкающим к границам городов, за счет областного бюджета были установлены водоохранные зоны и полосы - то озера брошены на произвол судьбы. А их в регионе — около 8 500. Землепользователь, на участке которого находится водный объект, автоматически считает его своим. Есть факты, когда мелкие озера засыпали и перепахивали. Вокруг них устраивают сельхозпалы, в них загоняют скот для поения, хотя необходимо устраивать водопойные пункты. Выжженные и загаженные берега становятся непригодными, например, для гнездования птиц, страдает биоценоз.

В итоге одна из рекомендаций совета — направить в Комитет по водным ресурсам МСХ РК обоснование того, что инспекции необходимо вернуть право проводить рейдовые проверки. И еще одна — обратиться в управление природных ресурсов с предложением разработать единый проект для устройства водоохранных зон и полос для природных водных объектов на территории области.

Если идея найдет воплощение, пояснила «НГ» Гулшат Оспанбекова, то проект будет введен в действие постановлением акима области, после чего водоохранный режим будет считаться повсеместно установленным.